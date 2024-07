Magyarország legmodernebb aszfaltkeverő telepét építi meg az M7-es autópálya mellett a Duna Group – értesült a magyarepitok.hu. A telep várhatóan ősztől lép üzembe.

A Székesfehérvár és a Balaton között félúton fekvő Polgárdiba a keverőgépet a Győr és Pápa között négysávosított 83-as út mellől telepítik át, egy korábbi keverőtelep helyére. Az eddig a Győr-Moson-Sopron megyei Téten működő aszfaltgyártó gépet olyan meleg recycling rendszerrel látták el, amely jelentős újrahasznosítást is lehetővé tesz.

A beruházásban létrejövő új telepet az M7-es autópálya üzemeltetéséhez, illetve tervezett háromsávosításához fogják majd használni.

A Duna Group a laphoz eljuttatott beszámolójában tudatta, hogy minden szükséges engedélyt megszerzett, így elkezdődött a kivitelezés: jelenleg a keverőgép összeszerelése zajlik.

A cég a környékbeliek megnyugtatására azt ígéri, hogy a telep forgalma nem érinti a települést.

Az új telephely közvetlen szomszédságában működő kávépörkölő üzemmel kapcsolatosan pedig kinyilvánították: nem fordulhat elő, hogy az aszfaltkeverő üzem hátrányosan érintse a nyílt szellőztetéses technológiával üzemelő kávéüzemet. Ezzel együtt, mint jelezték, a két cég folyamatosan egyeztet a beruházásról.

A Duna Group a polgárdi ipari területen egy alapanyagraktárat is kibérelt, illetve egy további jelentős befektetést is tervez, ezért a cégcsoport dunántúli irodáját is Polgárdiban építené fel.