Az ingatlan.com által a Világgazdaság számára összeállított friss toplistából kiderül:

jelenlegi legdrágább eladó luxusingatlan egy nagykövetségnek is alkalmas épületként hirdetett orbánhegyi luxusvilla. Ennek ára 11 millió euró, mintegy 4,23 milliárd forint. Az ingatlan ezer négyzetméteres telken áll, 700 négyzetméteres épület, 11 szobával és vendéglakással. Kertjében bio- és kristályvízzel feltöltött látványmedencét is kialakítottak.

A második legdrágább luxus-lakóingatlan egy 3,9 milliárd forintért kínált V. kerületi négyemeletes, több mint kétezer négyzetméter összterületű műemlék épület, amelynek pincéjében középkori falrészletek találhatók. Az egykori lakóházat most elsősorban kereskedelmi tevékenységre alkalmas ingatlanként hirdetik.

3,3 milliárd forintért vár vevőre egy nyolcszobás Szépvölgyi úti villa, amely természetvédelmi terület mellé épült. A ház lakóit okostechnológia és megújuló energia várja, ami a lifttel, medencével és wellness részleggel is felszerelt amerikai stílusú épület rezsijét mérsékeltebbé teszi.

Épp csak leszorult a dobogóról 2,9 milliárd forintos irányárával egy borospincével, belső üveglifttel felszerelt és okosotthon-vezérléssel ellátott Széchenyihegyi luxusvilla. A hatszobás, örökpanorámás XII. kerületi ingatlan az idén épült, ennek megfelelően a legmodernebb épületüzemeltetési technikával szerelték fel.

A toplista végén egy, korábban a listán is az élbolyban szereplő Jégverem utcai luxuslakás bukkan fel, aminek árát leszállították. Tavasszal még 3 milliárd forintért, most 2,8 milliárd forintért keresnek rá vevőt. A 14 szobás műemlékház több mint 200 éve épült, pincéjében hat autóra méretezett mélygarázst is kialakítottak.

A luxus-lakáspiacon is őrület van

Mintegy 7,5 millió forintos négyzetméteráron hirdetnek egy háromszobás, 188 négyzetméteres Vörösmarty téri Penthouse lakást, amely 1,4 milliárdos irányárával a legdrágábban hirdetett lakás az aktuális kínálatban, Budapesten.

A budai oldalon, a Várkert Bazár szomszédságában leköthető egy egyedülálló panorámás, negyedik emeleti egyszintes lakás 1,2 milliárdért. A Penthouse lakás az I. kerület szívében, ötszobás, a legmodernebb technológiával épül, okosotthon-rendszerrel és megújuló energiával tervezték.