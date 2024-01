Múlt héten mutatták be az Aeternitas névre keresztelt tornyot Dubajban, amely a maga 450 méter magasságával négyszerese a londoni Big Bennek, és csupán 22 méterrel marad el a világ legmagasabb lakóépületétől, a New York-i Central Park Towertől. Emellett a második legmagasabb óratorony szerepét is elnyeri a mekkai Makkah Clock Royal torony után, a lakásokat 2027-től vehetik birtokba, erről pedig itt olvashat többet >>>