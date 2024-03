Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Rákosrendezőre tervezett, az Egyesült Arab Emírségekből érkező befektetők támogatásával megvalósuló óriásberuházás nemcsak a területnek otthont adó XIV. kerület ingatlanáraira lesz hatással, hanem a környező kerületekre is. A jelenleg elhanyagolt, 130 hektáros területen bevásárló- és szórakoztató központ, parkok, irodák, szolgáltatások sora és lakóingatlanok is épülhetnek, a beruházás az ingatlanárak emelkedéséhez vezethet az ingatlanhirdetési portál elemzése szerint – értesült a hvg.hu az otpotthon.hu szerdai közleményéből.

A XIV. kerületben már átlépte az átlagos négyzetméterár az egymillió forintot (1,002 millió forint), azonban még így is elmarad a budapesti átlagtól (1,140 millió forint). A rákosrendezői pályaudvarral közvetlenül határos XIII. kerület árai már most is magasabbak a fővárosi átlagnál, egy négyzetméter 1,280 millió forintba kerül, de a közeli IV. és XV. kerületek négyzetméteráraira is hatással lehet a tervezett beruházás, előbbiben 912,4 ezer, utóbbiban 818,5 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

Növekedhet a luxusingatlan-piac

A mini-Dubaj a luxusingatlanok piacára is hatással lehet, hiszen a projektre kijelölt gazdasági társaságot a luxusingatlan-beruházásairól ismert Mohamed Allabar vezeti majd. Magyarországon hivatalosan nem létezik a luxusingatlan kategória – mondta Lipták Zsuzsa, az otpotthon.hu ügyvezetője a hvg.hu szerint. Egy luxusingatlant elsősorban általában elhelyezkedése, felszereltsége, az alapanyag minősége és az egyedi, neves tervező által készített lakberendezés különbözteti meg az átlagos ingatlanoktól.

A beruházás hatására növekedhet a hazai luxusingatlan-piac, és a magyarországi ingatlanállomány akár egy százalékát is kiteheti.

A környező kerületek eddig nem tartoztak a luxusingatlan-beruházások népszerű célpontjai közé, de az új projekt ezeket a kerületeket is versenyhelyzetbe hozhatja a portál szerint.