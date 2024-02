Ha marad a drágulás üteme, akár 25 százalékkal is többe kerülhet egy lakás

Márciusban bárki szankciók nélkül felmondhatja lakás-, ház-, és nyaraló biztosítási szerződését, ami egy remek lehetőség arra, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljanak ki maguknak a tulajdonosok, hangsúlyozta Bara Ágnes. A biztosítási szakember arról is beszélt, hogy

a legfontosabb az lenne, ha spórolni nem is tud valaki a biztosítási díjon, de szolgáltatásban mindenképpen frissítse fel és aktualizálja a szerződését, mert Magyarországon az ingatlanok többsége, alul, vagy rosszul van biztosítva.

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzátette, hogy az ingatlanok több mint 80 százaléka rendelkezik biztosításokkal, de megerősítette, hogy ezek nagy része tévesen van biztosítva. Balogh László hozzátette, hogy a legnagyobb hibák az újraépítési költség rossz meghatározása és az ingóságok téves meghatározása.

Balogh a januári adás-vételi adatok alapján kiemelte, hogy bár országosan volt még a tavalyi évhez képest is visszaesés,

a fővárosban akkora emelkedést mutattak a tranzakciók, hogy ha az kitartana az év hátralevő részében, akkor akár 25 százalékot is emelkednének Budapesten az ingatlanárak – de ennek nagyon kicsi a valószínűsége.

A szakember arról is beszélt, hogy a használt lakások iránti érdeklődés növekedése látványosan nőtt idén január-februárban.

„Túl vannak árazva a felújítandó ingatlanok, ezért eladhatatlanok”

Mlinárik Márton kiemelte, hogy a piacon jelenleg nagyon kevés az eladó felújítandó ingatlan, így azokra nagy a kereslet, bár nehéz megfelelő kivitelezőt vagy szakembert találni a felújításukhoz, ami így akár egy évig is elhúzódhat. Az ingatlan specialista hozzátette, hogy ugyanakkor a kevésbe divatos, felújításra váró lakások túl vannak árazva és eladhatatlanok, mivel alig olcsóbbak valamivel a felújított vagy új építésű ingatlanoknál.

„A Győzike-villát 25 évig árulták mire sikerült eladni és nem azon az áron, mint akarták”

Rengeteg az olyan 25-30 éve épült indokolatlanul nagy méretű családi ház, ami technológiailag elavult és funkcionálisan is kihasználhatatlan, ezeknek az eladása pedig szintén lehetetlen – közölte Mlinárik. Hozzátette, hogy a befektetők számára ezek az ingatlanok ugyanakkor új lehetőségeket nyitnak meg, mivel méretükből adódóan, több kis lakás is kialakítható belőlük.

„Budapesten 350-500 millió körül indul a Luxus ingatlanpiac”

Mlinárik Márton arról is beszélt, hogy míg korábban 100-200 millió között beszélhettünk már luxus ingatlanokról, mára ez az érték legalább a háromszorosára emelkedett. Hozzátette, hogy az ilyen típusú ingatlanok esetében alapvető elvárás a magas minőségű anyaghasználat, a medence és wellness részleg, a jó lokáció és, akár a panoráma is. A szakember kiemelte, hogy itthon is egyre inkább elterjedt hogy a luxus ingatlanok mellé a luxus szolgáltatásokat is párosítanak.