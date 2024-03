Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Megállt a lakáshitelek elmúlt hónapokban megszokottá vált kamatcsökkentése – a bankok elértek arra a szintre, amely alatt már nem feltétlenül éri meg a hitelnyújtás – hívta fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint márciusban eddig mindössze a CIB Bank jelentett be lakáshitel-kamatcsökkentést.

A kamat mértéke a végig fix hiteleknél zöld kamatkedvezmény esetén 6,79-ről 6,39 százalékra csökkent.

A 10 éves kamatperiódusú szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön kamatai 0,9-2,0 százalékponttal, a végig fix szabad felhasználású hitelek kamatai 1,24-1,54 százalékponttal csökkentek.

Megfordult referenciakamatok

Gergely Péter szerint nem meglepő a banki csend: bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lépést váltott a kamatcsökkentésben, ám az alapkamat továbbra is 9 százalékon áll. Ráadásul a jelzáloghitelek árazása esetében fontosabb referenciakamatok az elmúlt időszakban megrekedtek.

A 10 éves lejáratú Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS) értéke március 19-én, kedden 6,43 százalékon állt.

Ennél magasabb szinten utoljára tavaly december 4-én állt a 10 éves BIRS mutató, és hasonlóan december elejéig kell visszamenni, amíg a 10 éves állampapír referenciahozamok esetében magasabb értéket találunk, mint az e hét első két napján az Államadósság Kezelő Központ által kimutatott 6,61-6,65 százalék.

Hat a kamatplafon

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a banki verseny az elmúlt hetekben olyan szintre nyomta le a kamatokat, amelyek miatt ma egy – kétkeresős családban a nettó átlagbér 2/3-át kitevő, - 600 ezer forintos nettó jövedelmet felmutatni képes család a referenciakamat alatti szinten tud hitelt igényelni.

A piacon ma a legjobb nem kamattámogatott ajánlat a 6,18 százalékos kamaton kölcsönt ígérő Gránit Banknál van, ahol még a kölcsön 6,47 százalékos teljes hiteldíj mutatója (THM) is alacsonyabb, mint az állampapírpiaci átlaghozam. Gergely Péter emlékeztet: az MNB korábbi tanulmányaiban a fenntartható hitelezés egyik fontos mérőszámának tartotta, hogy a lakáshitelezés esetében a bankoknak a THM-ben kimutatott kamatfelára a lakáshitelek esetében elérje a 100-150 bázispontot a referenciakamatok felett.

Ez ma nem teljesülhet, hiszen az önkéntes THM-plafon 7,3 százalékos mértéke önmagában közelebb van a referenciakamat-szintekhez.

Ráadásul – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – 6,60% alatti kamattal kínálja a lakáshiteleit 20 millió forintos hitelösszegre, 20 éves futamidőre és 600 ezres családi jövedelemmel számolva a Gránit mellett a MagNet, CIB, Raiffeisen, K&H, Erste, de 6,99%-os kamat alatt van az UniCredit, OTP és MBH ajánlata is.

Persze – teszi hozzá a szakértő – a bankok számára csökkenő mértékű, de még így is jelentős, olcsón kihelyezhető forrást jelent a döntő részben kamatozás nélküli, folyószámlákon parkoló lakossági betétállomány, amelynek mértéke január végén még mindig 7300 milliárd forint volt. Lakáshitelből ugyanebben a hónapban 82 milliárd forintot tudtak kihelyezni a bankok.

A verseny éles marad

A kamatcsökkentési trend mérséklődése a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint abból a szempontból is érthető, mivel ismét beigazolódott, hogy 6 százalék körüli hitelkamatokat a lakosság már finanszírozhatónak érzékel. A bankok - Gergely Péter szerint - számottevő hitelkeresletről számolnak be, a forgalom ráadásul a tavasz előrehaladtával amúgy is élénkülni szokott.

Azzal viszont a szakember szerint nem kell számolni, hogy megfordulna a világ:

a bankoknak létérdekük a tavalyi, borzasztóan gyenge év után az, hogy valóban felpörögjön a lakáshitel-kihelyezés.

Így kamatemelésre Gergely Péter szerint nem kell számítani, ezt az éles banki verseny garantálja. A kamatok helyett a nyártól a hitelekhez kínált akciókban, egyéb kedvezményekben versenyezhetnek majd a bankok a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint.