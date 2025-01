Lezárult a nyomozás annak a győri testvérpárnak az ügyében, akitől bárki beszerezhette néhány százezer forintért álmai okmányát, legyen az érettségi bizonyítvány, szakmai képesítés vagy éppen jogosítvány - számolt be a police.hu.

A hamisítókat nemcsak azok keresték fel, akik az érettségit akarták megspórolni, hanem olyanok is, akik hiányszakmában kívántak elhelyezkedni, vagy egy magasabb fizetéssel járó beosztást céloztak meg. Így az érettségi bizonyítványok mellett kozmetikusi és óvodai, bolti vezetői képesítéseket is gyártottak, valamint különböző szakmunkáspapírokat kínáltak: például hegesztő, masszőr és edző.

Kapcsolódó Hamis szlovák útlevéllel kapták el az adócsaló mobiltelefon neppert

Az árak 100–400 ezer forint között mozogtak, attól függően, milyen végzettség kellett.

A papírok annyira élethűek voltak, hogy még a legszigorúbb ellenőrzéseken is átmentek. A hamisítók mindenre ügyeltek, hogy az okmányok hitelesnek tűnjenek. Egy idős, egykor könyvkötéssel foglalkozó férfit kértek fel a bizonyítványok elkészítésére. Az iskolai bélyegzőket meghamisították vagy megszerezték, és utánajártak a szakmai tanfolyamok kódjainak is.

– A gyanúsítottak nemcsak várták, hogy az ügyfelek megtalálják őket, hanem aktívan keresték is a lehetőségeket. Megpróbálták felkutatni azokat az embereket, akiknek jól jöhetett a képesítés – mondta el Varga Gábor alezredes, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője.

Iskolákat látogattak meg, ahol a tanulóknak felajánlották, hogy van egy gyorsabb módja is a végzettség megszerzésének. Ha megtudták, hogy valaki megbukott egy vizsgán vagy abbahagyott egy tanfolyamot, azonnal a közelébe férkőztek, és felajánlották a „segítségüket”.

De felkeresték az építkezéseken a segédszakmunkásokat is, és szakmunkásképzős bizonyítványt kínáltak fel nekik, amivel több fizetés jár. Az üzleti stratégia részeként még kedvezményeket is biztosítottak azoknak, akik ismerőseiknek ajánlották őket.

A testvérek végül egy hamis szlovák jogosítvánnyal buktak le. Az egyik vásárlójuk egy rutinellenőrzés során mutatta be a hamis vezetői engedélyt, amit a hatóságok hamar kiszúrtak.

A szálak végül a győri testvérpárhoz vezettek, akiknél 30 hamis bizonyítványt, bélyegzőket, a lefoglalt számítógépen további közel száz nyers bizonyítványt, valamint profi nyomdai eszközöket is találtak.

Végül 107 olyan esetet derítettek fel a rendőrök, amikor hamis bizonyítványt adtak el. Akadt olyan vásárló is, akinél négyféle szakmai bizonyítványt találtak.