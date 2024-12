A váci Duna-parton lelt otthonra Kolodko Mihály új, különleges szoborcsoportja. A cápák a környezetszennyezés problémájára és annak mérséklésének fontosságára hívják fel a figyelmet, amelyet alapanyagával is tükrözni kíván. A cápák a Duna partján gyűjtött hulladékokat tartalmaznak, kötőelemük pedig a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) evoBuild termékmárkájához tartozó alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású cementből készült beton, melyet a vállalat az idei évben vezetett be a piacra.

Az építőanyag-ipari cég anyavállalatához, a Heidelberg Materials-hoz hasonlóan kiemelten kezeli a klímasemlegesség kérdését, ezért is döntöttek úgy, hogy Magyarországon is elérhetővé teszik az evoBuild termékcsaládot, mely a hagyományos betonnal azonos friss és megszilárdult tulajdonságokkal rendelkezik, azonban minimum 30 százalék, de akár 80 százalékkal is csökkenhet a CO2-lábnyom az előállítás során.

Környezetvédelem két módszerrel

Mindezt ráadásul lehet alkalmazni magas- és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetekhez, egyéb vasbeton szerkezetekhez, vízzáró, fagyálló, kopásálló betonszerkezetek építéséhez, „nagy tömegű” betonozáshoz, látszó betonok, esztétikus felületek elkészítéséhez, ipari létesítmények, ipari padlók építéséhez, zöld lakóépületek, társasházak kivitelezéséhez.

Az evoBuild termék mellett minden szoborban érdemi alkotóelemként jelenik meg a Duna-parti hulladék. Elkészítésükhöz ugyanis a kihelyezéshez kiválasztott partszakaszon fellelt szemetet gyűjtött és használt fel a szobrász.