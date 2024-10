Ahogy megszokhattuk, a kormányinfók előtt mindig kormányülést tartanak, de már azt is előre hozták egy nappal, keddre, így a kormányinfó csütörtök helyett szerdán lesz. Az eseményről az Economx is tudósít, sőt, lesz egy két kérdésünk is.

A sajtótájékoztatót ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartják.

Az eseményen szóba kerülhetnek a kormánypártok által javasolt, gazdasági kérdéseket érintő nemzeti konzultáció részletei, valamint a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett deregulációs csomag is.

Az sem elképezlhetetlen, hogy a sajtó arról is kérdezi a kormányt, hogy hétfőn bejelentették, hogy 2025-ben adómentesen, lakáscélokra, lakáshoz kapcsolódóan eszközölendő felújításokhoz is felhasználható lesz az önkéntes nyugdíjpénztárakban az eddigiekben a saját és a munkáltató befizetésekből, valamit az ezeken elért hozamokból és állami adójóváírásból felhalmozódott megtakarítás.

