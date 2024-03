Nézzük a legfontosabb megállapításokat.

Az első két hónapban az előirányzat bevétel 15,6 százaléka érkezett be az államháztartásba: a 38240 milliárd forintból 5974 milliárd realizálódott. Ez egyébként több, mint a tavalyi 5 363 milliárd forint, és arányait tekintve is magasabb a 2023-as 14,7 százaléknál.

Az viszont továbbra is aggasztó, hogy az általános forgalmi adóból ( áfa ) kevesebb összeg érkezett be az államháztartásba – még a tavalyinál is kisebb számokat produkált a magyar gazdaság politika szemszögéből a legfontosabb adónem.