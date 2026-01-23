Donald Trumpnak nehézséget okoz nyugati szövetségeseket vonzani a „Béketanácsába”, több tucat országot hívott meg a globális konfliktusok megoldására törekvő testületbe, de több amerikai szövetségesét is aggodalommal töltötte el az amerikai elnök azon megjegyzése, hogy a testület „lehet”, hogy felváltja az Egyesült Nemzetek Szervezetét.

Trump az általa határozatlan időre elnökölt „Béketanácsot” a kétéves izraeli háború által lerombolt Gázai övezet újjáépítésének felügyelete miatt hozta létre, célja azonban azóta kibővült, és a világméretű konfliktusok kezelésére is kiterjed, a csatlakozási meghívóval együtt elküldött alapokmány-tervezet pedig még csak meg sem említi Gázát – írta a CNN.

A svájci Davosban, a Világgazdasági Fórum alkalmából tartott aláírási ünnepségen azonban kevesebb mint 20 ország vett részt – főként a Közel-Keletről, Ázsiából és Dél-Amerikából. Az európai vezetők láthatóan hiányoztak. Az egyetlen nyugat-európai nemzet képviseltette magát, Magyarország.

Kanadát már ki is dobta Trump Mark Carney kanadai miniszterelnök, aki többször is bírálta Trumpot a globális „szabályokon alapuló rend” felforgatása és a büntető vámok bevezetése ellen, kezdetben feltételekhez kötötten kívánt csatlakozni. Trump azonban visszavonta a Canada meghívását. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

Ki fogadta el a tagságot?

Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Egyiptom, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Magyarország, Marokkó, Koszovó, Albánia, Bulgária, Argentína és Paraguay elfogadta Trump meghívását. Ahogy a közép-ázsiai Kazahsztán, Mongólia és Üzbegisztán, valamint a délkelet-ázsiai Indonézia és Vietnam is. Az izraeli Benjamin Netanjahu is egyetért a megállapodással, annak ellenére, hogy felháborodott amiatt, hogy török ​​és katari tisztviselőket is bevontak a Gázai Végrehajtó Bizottságba, és a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.

Örményország és Azerbajdzsán, amelyek tavaly USA közvetítéssel békemegállapodást írtak alá, amely kizárólagos fejlesztési hozzáférést biztosítana az Egyesült Államoknak a régió egyik kritikus tranzitfolyosójához, szintén beleegyezett a részvételbe.

A belarusz vezető, Aljakszandr Lukasenka, akit gyakran Európa utolsó diktátoraként és Vlagyimir Putyin orosz elnök kulcsfontosságú szövetségeseként emlegetnek, aláírta a megállapodást.

„Vannak ellentmondásos személyiségeim a fórumon” – mondta Trump a CNN-nek, utalva arra az állítására, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett a csatlakozásba, bár felvetette, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonból fizetné ki az állandó helyért járó 1 milliárd dolláros díjat. Putyin esetleges felvétele aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy egy aktívan háborút vívó ország hogyan keveredhet bele a béke megteremtésére irányuló erőfeszítésekbe.

Ki utasította vissza?

Néhány nemzet egyik irányba sem kötelezte el magát, míg mások elutasították a meghívásokat.

Nagy-Britannia közölte, hogy az orosz részvétellel kapcsolatos aggodalmak miatt nem csatlakozik a megállapodáshoz. Yvette Cooper brit külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy országa nem lesz az aláírók között, „mivel ez egy olyan jogi szerződésről szól, amely sokkal szélesebb körű kérdéseket vet fel”.

Franciaország és Norvégia is elutasította a javaslatot, részben arra hivatkozva, hogy kérdéses, hogyan működne a Béketanács az ENSZ-szel együttműködve.

Kína megerősítette, hogy meghívást kapott, de nem közölte, hogy csatlakozik-e. A külügyminisztérium szóvivője szerdán azt nyilatkozta, hogy Kína „továbbra is szilárdan elkötelezett lesz az ENSZ-szel alkotott nemzetközi rendszer védelme mellett”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, nehéz elképzelni, hogy „Oroszországgal együtt bármilyen tanácsban” működjenek. A probléma, mint mondta, „az, hogy Oroszország az ellenségünk, Fehéroroszország pedig a szövetségesünk”.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kijelentette, hogy alkotmányos problémák merülhetnek fel a csatlakozással kapcsolatban, és nem volt hajlandó részt venni az aláírási ünnepségen.

Helen McEntee ír külügyminiszter azt mondta, hogy „alaposan megfontolja” a meghívást.

Diplomaták, tisztviselők és világvezetők komoly aggodalmukat fejezték ki a testület kibővített hatásköre, Trump határozatlan elnöki mandátuma és az ENSZ munkájára gyakorolt ​​​​potenciális károk miatt. Az ENSZ legfőbb humanitárius tisztviselője és vészhelyzeti segélykoordinátora, Tom Fletcher a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy Trump Béketanácsa nem fogja felváltani a szervezetét.

Mi is ez a Béketanács?

Trump kezdetben a Béketanácsot az Egyesült Államok közvetítésével létrejött 20 pontos gázai tűzszüneti terv második fázisának részeként terjesztette elő szeptemberben. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa novemberben támogatta a tervet – nemzetközi legitimitást adva neki –, és megbízta a testületet Gáza demilitarizálásának és újjáépítésének felügyeletével.

Trumpnak azonban hosszabb távú tervei voltak. A CNN által megszerzett alapító okirat tervezete a Béketanácsot egy „nemzetközi szervezetként” írja le, amely a stabilitást, a békét és a kormányzást előmozdítja „a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett területeken”.

Az alapokmány értelmében Trump határozatlan ideig az igazgatótanács elnöke marad, és valószínűleg második elnöki ciklusa után is betölti a posztot.

A Béketanács egy „Végrehajtó Bizottság” felett fog ülni, amelynek tagja Trump veje, Jared Kushner, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Tony Blair volt brit miniszterelnök.

A csütörtöki davosi ünnepségen felszólalva Kushner kezdetben elismerte, hogy „a béke másfajta megállapodás, mint egy üzleti megállapodás”. Azt mondta, hogy a kormányzat Gáza újjáépítésére vonatkozó „mestertervének nincs B terve” a háború befejezésére és a régió átalakítására irányuló többlépcsős erőfeszítéseken túl. Az elnök veje hangsúlyozta, hogy a terv nagy része a Hamász demilitarizálására épül.

De egy sor dia, amely futurisztikus kinézetű toronyházak, új utak és energetikai infrastruktúra összetett képeit mutatta be, egy másik víziót is előrevetített.

Trump „gyönyörű birtoknak” nevezte Gázát, és azt mondta, hogy „szívvel-lélekkel ingatlanszakértő”, amikor a háború sújtotta övezet újjáépítéséről beszélt.