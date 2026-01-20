Elon Musk felvetette, hogy megvásárolná a Ryanair fapados légitársaságot, miután legújabb online szócsatájában követelte Michael O'Leary vezérigazgató kirúgását.
A világ leggazdagabb embere egy hivatalos légitársasági bejegyzésre válaszul az X-en közzétett bejegyzéssorozatában azt állította, hogy a Ryanair főnökét „ki kell rúgni”.
Musk megkérdezte a légitársaságtól:
„Mennyibe kerülne megvenni téged?”
Eközben arról ábrándozott, hogy egy Ryan nevű személyt tesz a Ryanair élére.
A Tesla főnöke később egy szavazást készített, amelyben megkérdezte 232,5 millió követőjét, hogy
„meg kellene-e vennie a Ryanairt, és vissza kellene-e hozni Ryant, mint jogos uralkodójukat”.
A szavazásra eddig közel 800 ezer válasz érkezett, 76,8 százalékuk válaszolta azt, hogy igen, vegyék meg a légitársaságot – számolt be róla az Independent.
