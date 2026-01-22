Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.
Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.
Kapcsolódó
"Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nem csak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről"
- fogalmazott Mark Rutte.
Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb.
Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésén nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.
Donald Trump amerikai elnök eközben "összetettnek" nevezte a Grönlandról szóló megállapodás tervezetet.
Az amerikai elnök a CNBC amerikai televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a NATO főtitkárával sikerült egy "megállapodás-koncepcióban" megegyezni, amely biztosítja Grönland jövőjét.
Donald Trump elmondta, hogy tervezet érinti a teljes Északi-sarkvidéket, beleértve Grönlandot, valamint a megerősített biztonságot és egyéb kérdéseket is. Egyben utalt arra, hogy az egyezségben szó lehet ásványkincsekről, valamint az Egyesült Államok kiépülő teljes rakétavédelmi rendszeréről, az úgynevezett "aranykupoláról".
Az elnök kijelentette, hogy
olyan megoldás körvonalazódik, amilyen egyezséget el akart érni, és annak időtartama "örökre" szól majd.
Donald Trump megerősítette, hogy miután a Grönlandról szóló megállapodás kilátásba került, eltekint több nyugat-európai országra februártól tervezett vám bevezetésétől. Az elnök a hét elején jelentette be, hogy vámot vezet be azon európai államokra, amelyek elutasítják törekvését, hogy Grönland az Egyesült Államok fennhatósága alá kerüljön.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!