Vlagyimir Putyin orosz elnök még szerdán jelentette be, hogy csütörtökön találkozik Steve Witkoff és Jared Kushner (Trump külügyminisztere, illetve az elnök veje) amerikai küldöttekkel, akiknek az a feladatuk, hogy megoldást találjanak Oroszország és Ukrajna közel négy éve tartó háborújára. Mindeközben összeült egymással Trump és Zelenszkij.

A Reuters beszámolója szerint Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén azt fejtegette, hogy megvitatja az amerikai küldöttekkel a befagyasztott orosz pénzeszközök esetleges felhasználását a háború sújtotta régiókban végzett helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban.

„Ezt a lehetőséget az amerikai kormányzat képviselőivel is megvitatják”

– idézték az államfőt az orosz hírügynökségek. Putyin arról is szólt, Mahmúd Abbász palesztin elnökkel is tárgyalni fog, aki csütörtökön találkozik az orosz vezetővel. Egyúttal közölte, az orosz külügyminisztériumot utasították, hogy tanulmányozza Donald Trump meghívását az általa életre hívott Béketanácshoz való csatlakozásra, s majd a kellő időben válaszolni fog. Szavai szerint ő a javaslatot elsősorban a közel-keleti békerendezés érdekében tett erőfeszítések részének tekinti.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026. január 16-án Moszkvában, Oroszországban Kép: Getty Images / Contributor

Még testülethez való csatlakozás előtt Putyin kijelentette, Moszkva kész 1 milliárd dollárt biztosítani – ahogyan azt Trump a hosszú távú tagsághoz előírja – a befagyasztott vagyonból, „tekintettel Oroszország és a palesztin nép közötti különleges kapcsolatokra”.

Emlékezetes, csütörtökön tető alá hozták a davosi Világgazdasági Fórumon a Trump által megálmodott Béketanácsot. A ceremoniális eseményen pedig a világ több állam- és kormányfője írta alá a chartát. Többek mellett meghívottként Orbán Viktor miniszterelnök is szignózta az indonéz elnök és más vezetők társaságában a testület alapító okiratát a rendezvényen.

Jön a Trump–Zelenszkij-találkozó, révbe érhet a békefolyamat?

Ahogy azt korábban már tudni lehetett, 13 órától ütötték nyélbe a Trump–Zelenszkij-találkozót, mely során az amerikai és az ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.

A BBC arról adott hírt, Volodimir Zelenszkijjel meg is kezdte egyeztetését Trump, miután Witkoff külügyminiszter optimistán nyilatkozott az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás létrejöttével kapcsolatban.

Azt hiszem, egyetlen problémára redukáltuk az ügyet, és megbeszéltük annak további változatait, ami azt jelenti, hogy megoldható lesz – fogalmazott Witkoff, mielőtt Moszkvába utazott, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Witkoff egybekben nem részletezte az adott kérdést, de a legutóbbi tárgyalások középpontjában Ukrajna ipari központjának, Donbásznak a jövőbeli státusza állt, egy demilitarizált és szabad gazdasági övezet létrehozására tett javaslattal, Kijev biztonsági garanciáiért cserébe.

„Ha mindkét fél meg akarja oldani ezt a problémát, akkor meg fogjuk oldani”

– húzta alá Witkoff.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön azt nyilatkozta, az amerikai küldöttekkel folytatott megbeszélések folytatódnak „az ukrán kérdésben és más kapcsolódó témákban”, ám nem volt hajlandó megmondani, osztja-e Witkoff optimizmusát a megállapodás révbe érésével kapcsolatban.

A Donbász és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése ugyanis két olyan sarkalatos pont, amelyben mindmáig nem sikerült a feleknek dűlőre jutnia.

Az ukrán elnök élőben előadott beszédében egy ponton Nicolás Maduro venezuelai államfő esetét is párhuzamba állította az országát megtámadó Putyin helyzetével.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (balra) megérkezik a Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésére Kép: Getty Images / dpa / picture alliance, Benedikt von Imhoff

Maduro-párhuzam

Davosban Trump újságíróknak már nyilatkozott, miután megejtették a találkozót Zelenszkij elnökkel. A republikánus elnök azt mondta, „meglátják, mi történik”, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok holnap találkozik Oroszországgal. „Mindenki azt akarja, hogy vége legyen a háborúnak” – fűzte hozzá.

A Világgazdasági Fórumon felszólaló ukrán államfő egy hosszú bevezető után a világ geopolitikai aktualitásairól szólt a hazájában dúló háború mellett.

A venezuelai elnök amerikai elfogásának példáját felhozva az ukrajnai patthelyzetre tért rá, mondván, míg az amerikaiak által elfogott Maduro már New Yorkban várja a tárgyalását, Putyin nincs ott.

Az ukrán politikus számos európai vezetőnek köszönetet mondott, ám azt is megfogalmazta, hogy hiányolja az előrelépést az orosz agresszió miatti bíróság létrehozásában.

De Trump elnök védőhálójára szükség van

– rögzítette Zelenszkij, aki egy esetleges tűzszünetet szorgalmazva azt is aláhúzta: „Ha Putyinnak nincs pénze, nincs háború Európáért”. Arra is kitért, szerinte Európának saját fegyveres erőkre van szüksége a NATO-ra való támaszkodás helyett, mivel „senki sem látta még a szövetséget akcióban”.

Grönland védelmére célozva még azt is kijelentette: „Tudjuk, hogyan kell ott harcolni”, majd megjegyezte: „megoldhatnánk a problémát, ha a NATO-ban lennénk, de nem vagyunk”. Zelenszkij amellett, hogy cselekvésre szólította fel az öreg kontinenst, azt is elmondta, az orosz hadigépezet most is tovább működik.

„Ahelyett, hogy valóban globális hatalommá válna, Európa továbbra is a kis- és középhatalmak gyönyörű, de széttöredezett kaleidoszkópja marad”

– szólt Zelenszkij bírálata.