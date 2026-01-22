Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel Davosban találkozik Donald Trumppal, hogy aláírja Magyarország csatlakozását az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz. Erről a miniszterelnök Facebook-videóban számolt be, hozzátéve: a kormány a szerdai ülésén felhatalmazta a csatlakozással kapcsolatos lépések megtételére.

A Magyar Közlöny szerdai számában megjelent kormányhatározat szerint Magyarország kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke előmozdítása, és egyetért a „Béke Tanács Alapokmányának” bemutatott szövegével. Az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár - olvasható a dokumentumban.

A határozat felhatalmazza a miniszterelnököt - vagy az általa kijelölt személyt - az Alapokmány szövegének végleges megállapítására, valamint előírja, hogy a külgazdasági és külügyminiszter adja ki az ehhez szükséges meghatalmazási okiratot. A kormány emellett elfogadta az Alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet is, amelyet a végleges szöveg megállapítása után az Országgyűlés elé terjesztenek.

Sajtóinformációk szerint az amerikai kormányzat több mint 60 országnak küldött ki meghívót a Béketanácsba. A tervezet alapján az állandó tagság feltétele legalább egymilliárd dolláros befizetés; a tagállamok kezdetben legfeljebb hároméves tagságot kapnának, amelynek meghosszabbításáról az amerikai elnök dönthet. Donald Trump szerint a Béketanács akár az ENSZ szerepét is kiegészítheti a béke előmozdításában.

A davosi alakuló ülésen a sajtóinformációk szerint Orbán Viktor mellett a kazah elnök, a török külügyminiszter, valamint több arab állam, Albánia, Argentína, Vietnam és Marokkó képviselői jelezték részvételüket a Béketanácsban. Emellett Vlagyimir Putyin orosz elnök is meghívót kapott. Magyarországon kívül egyetlen más európai uniós ország sem jelezte hivatalosan a részvételt.