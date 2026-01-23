Miután Donald Trump amerikai elnök Davosban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, azt mondta, hogy még „van mit tenni” az orosz háború befejezése érdekében. Egy Kreml-tisztviselő szerint, miután találkozott az amerikai küldöttséggel, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy „hosszú távú rendezésre” nem lehet jutni a területi kérdések előzetes megoldása nélkül – írta összefoglalójában a CNN.
A grönlandi megállapodásról Trump azt nyilatkozta, hogy a tárgyalások jelenleg „teljes hozzáférést” biztosítanak az Egyesült Államoknak védelmi célokra. Bár Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár tegnap megállapodásra jutottak, hivatalos dokumentum még nem készült – állítják források.
A gázai tervekkel kapcsolatban Trump bemutatta a „Béketanácsát”, amelynek feladata Gáza újjáépítése és a globális konfliktusok megoldása. Késő este azt is bejelentette, hogy visszavonja Mark Carney kanadai vezetőnek küldött meghívását a tanácsba.
Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök megvitatta annak lehetőségét, hogy 1 milliárd dollárt adományozzon Donald Trump elnök „Béketanácsának” az Egyesült Államok különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel – de csak akkor, ha az Egyesült Államok feloldja egyes orosz vagyonok befagyasztását – közölte a Kreml.
A tartalékokból származó fennmaradó összeget, amelyet Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után befagyasztottak, „a harci műveletek során érintett területek újjáépítésére lehetne fordítani” – mondta Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója az újságíróknak.
Ez csak azután történne meg, hogy „békeszerződést kötnek Oroszország és Ukrajna között” – tette hozzá.
Trump csütörtökön Davosban bemutatta vitatott „ Béketanácsát ”. A tanács állandó tagságokat kínál a tagállamoknak 1 milliárd dollárért. Putyin, akit meghívtak a tanácsba, még nem kötelezte el magát, de korábban már felmerült, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonból fizetné ki a díjat.
