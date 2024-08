A Balaton partján a természetes partszakaszokat felváltják az épületkomplexumok vagy a magáncélra megvásárolható, árban mindenképpen luxuskategóriába tartozó ingatlanok – állapította meg a Telex, amely a teljesség igénye nélkül összeszedte a problémás projekteket.

Balatonakarattya



2023 nyarára elkészült a Magyar Nemzeti Bank alapítványának konferenciaközpontja. A partra, az egykori MÁV-üdülő helyére gyakorlatilag felhúztak egy teljesen új negyedet. Az épületek az MNB-Ingatlan honlapja szerint workshopok, képzések és kihelyezett tárgyalások helyszínéül szolgálnak. Területük mintegy 12 ezer négyzetméter, amiből hasznos körülbelül 9 ezer.

Balatonfüred

Az egyik legnagyobb, jelenleg is folyamatban lévő gigaprojekt a Balaport ingatlanegyüttes. A korábbi vitorláskikötő helyén most az új kikötő mellé 200 férőhelyes mélygarázst, 24 luxusapartmant és egy 102 szobás, ötcsillagos szállodát is építenek.

Tihany



Tihanyban a Cordia ingatlanfejlesztő cég leányvállalata 45 lakásos lakótelepet akar építeni a Kenderföldeknek nevezett, spontán beerdősült területen, közel a révhez. A tervekből hatalmas fölháborodás lett, ezért egy viharos márciusi képviselő-testületi ülés után elhalasztották a döntést a projektről, de azóta sem történt érdemi változás az ügyben.

Balatonakali

Akalinak néhány évvel ezelőtt még három vízparti kempingje is volt, ebből az eredetihez hasonló formájában egy maradt meg. A 24.hu néhány éve írta meg, hogy a vízparti naturista kemping helyére egy új tulajdonos 2021-ben, kihasználva a 10 százalékos beépíthetőséget, apartmanokat és sorházakat tervezett. A Levendula Naturista Kemping végleg bezárt, a sorházak viszont nem készültek el. Egy másik kemping helyét egy beruházó építette be apartmanházakkal. Ez a projekt korábban onnan vált „ismertté”, hogy 2019-ben 150 méter hosszan, nagyjából 8-12 méteres sávban letaroltáka kiemelten védett nádast. Az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárásban az ingatlanfejlesztő cég tisztázódott: a megbízott földmunkavégző cég két embere felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést kapott.

Zánka

Idén januárban derült ki, hogy Balaton-parti villák épülhetnek az egykori zánkai MÁV-üdülő területén. A telek jelenleg építési területnek számít, a rajta található épületeket már ekkorra elbontották. Az ingatlan 2015-ig az állami vasúttársaság üdülőjeként funkcionált, majd bezárása után állami tulajdonba került. A több mint 16 ezer négyzetméteres telket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 574 millió forintért adta el 2022-ben árverésen.

Badacsonyörs

A nyugodt kis településrészen, ami hivatalosan Badacsonytomajhoz tartozik, még 2021-ben lett hatalmas felháborodás abból, hogy a kemping területének tulajdonosa gyakorlatilag az összes ott található fát kivágta.Négycsillagos szállodát, apartmanszállásokat és egy kempinget álmodtak a területre, de az építkezés azóta sem kezdődött el.

Balatonmáriafürdő

Balatonmáriafürdőn nagy ellenkezést váltott ki 2022-ben a győri Balaton Coast Kft. építkezésének bejelentése, amely a helyi civiliek 12 ezres petíciója nyomán egy időre leállt. Végül a marcali építési hatóság 71 lakásos ingatlanra megadta az engedélyt, így elkezdődött az építkezés. A máriafürdői Balaton-partról a nagy zöldterület eltűnt, 2024 nyarán már az első emeletig megépült betontorzó áll itt.

Balatonszemes

Balatonszemes utolsó kempingjéért két éve hiába címeztek 5300 aláírással ellátott petíciót az önkormányzatnak. Tavaly ősszel derült ki, hogy a korábbi Hattyú kemping helyére egy 153 lakásos luxusparkot kapnaka balatonszemesiek, mélygarázzsal, medencékkel.