Aláírták a felek a vállalkozói szerződést – adta hírül Siófok Önkormányzata saját honlapján. A Galerius fürdőben írta alá a fürdőfelújítás vállalkozói szerződését Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője a kivitelezői konzorciumot alkotó cégek vezetőivel. A székesfehérvári Fehérép építőipari Kft. és a budapesti Fürdőpark vízgépészeti Kft. nyerte közös ajánlattevőként a közbeszerzési eljárást és újíthatja fel a siófoki fürdőt.

Az 1,8 milliárd forintosra kalkulált, egy évre tervezett beruházásra 900 millió forintot állami turisztikai pályázaton nyert el a fürdőt üzemeltető önkormányzati Kft., a költségek másik felét pedig a Kft. és a város állja – írja a Magyar Építők.

Ahogyan az ünnepélyes aláíráskor elhangzott:

a Balaton-parti Kft.-nek 15 napon belül kell átadni a munkaterületet a kivitelezőknek, a Galerius fürdő tehát legkésőbb augusztus 23-tól építési terület.

Komoly fejtörést okozott Siófok önkormányzatának a Galerius Fürdő felújítása.

A 2006-ban megnyitott élményfürdőt 2021 júniusában kellett bezárni műszaki problémák és balesetveszély miatt, a sorsa pedig egészen 2022 év végéig kérdéses volt. Balázs János projektmenedzser szerint nem volt könnyű eljutni idáig sem.

Olyan fürdőt terveztünk, hogy hosszú évekig, évtizedekig képes legyen megfelelni a követelményeknek. Erre garancia lehet a kivitelezők szakmai háttere.

Sipos Tamás, a Fehérép ügyvezető igazgatója és Hajdu István, a Fürdőpark senior managere is nyomatékosította: együttműködésük nem kényszerkonzorcium, jó néhány hasonló létesítményt építettek már meg együtt, az uszodai és az építőipari szakma közös munkájával. Hozzátették:

egy, a siófoki fürdőhöz hasonló felújítás összetettebb feladat, mint egy új épület kivitelezése.

Siófokon valóban jól érzékelhetően az érdeklődés középpontjába került a fürdő jelene és jövője, s most, hogy elkezdődhet az építkezés is, ez talán még fokozódni is fog – mondta Völgyi Lajos, aki nemcsak a pénzügyi bizottságnak, hanem a Balaton-parti Kft. felügyelő bizottságának is elnöke.