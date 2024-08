2024 elején módosult a korábbi CSOK. A feltételek változása miatt volt, akinek a korábbi támogatás, és volt, akinek az új felelt meg jobban. Így 2023 végén még a CSOK előző verziójának utolsó pillanatokban történő kihasználása mozgatta meg a keresletet az ingatlanpiacon, míg az idei év első hónapjaiban már az új feltételek mellett elérhető támogatás.

Számottevő hatást azonban az ingatlanközvetítők nem érzékeltek a gyakorlatban.

- Miközben az ingatlanok túlárazottságában az idei év első felében az állami támogatások feltételezett kereslet-felhajtó hatása is közrejátszott, az állami támogatásra vásárlók valójában nem igazán erősítették az érdeklődők sorait - jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Rencsevics Mária szakmai vezető szintén úgy látta, hogy míg a kamatok csökkenése, így a nagyobb hitelfelvételi kedv is közrejátszhatott a piac év eleji élénkülésében, addig az állami támogatások igénybevétele minimális volt. Utóbbi oka szerinte az lehet, hogy

egyrészt sokan nem jogosultak a támogatásokra, másrészt, akik jogosultak lennének, azok egy jelentős része sem annyira “kockázatvállaló”, hogy a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket elfogadja.

Pagács-Tóth Viktória, a V. és XIII. kerületi iroda vezetője ugyancsak azt tapasztalta, hogy habár jelen vannak az ingatlanpiacon az állami támogatásokat - mint a Babaváró vagy a CSOK Plusz - kihasználni kívánó érdeklődők, számuk némileg elmaradt a várttól.

Hasonlóképpen fogalmazott Hártó Regina érdi irodavezető: az új CSOK Pluszt kihasználó érdeklődők száma növekedést mutatott az év első felében, ugyanakkor összességében nem voltak túl sokan.

Pozitívumként értékelte viszont azt, hogy emiatt az állami támogatások árfelhajtó hatása sem volt érzékelhető, ahogy az egyébként a korábbi CSOK esetében jellemző volt.

Ugyanezt látta Nagy Aloisia Andrea, a Bel- és Észak-Budán jártas ingatlanközvetítő, aki szerint azt lehet mondani, hogy a CSOK-kal kapcsolatos várakozások nem igazolódtak be az év első hónapjaiban, mivel

az új CSOK nem mozgatta meg különösebben a vevőket.

A CSOK Plusz Dél-Budán sem hozta azokat a számokat, melyeket sokan reméltek tőle. Az év első hónapjaiban mindössze néhány igénylővel találkoztak.

Balla Frigyes, a IV. és XV. kerületi iroda szakmai vezetője azt mondta, hogy tapasztalataik szerint a vásárlók között csekély volt azok aránya, akik állami támogatás bevonásával vásároltak ingatlant, így a vevőket inkább a piaci kamatozású hitelek mozgatták. A helyzet az északi agglomerációban sem volt jobb: az állami támogatások itt sem igazán éreztetik hatásukat, már csak azért sem, mert túl magasak ehhez az ingatlanárak.

Ugyanezen okból az állami támogatások a Balatonnál sem nagyon pörgették az ingatlanpiacot.

A közvetítők szerint a támogatások igénybevételéhez jellemzően túl magasak a Balatonnál is az árak, hiszen Siófokon például egy újépítésű családi ház ára körülbelül 110 millió forintnál indul.