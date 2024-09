Amikor Usha Vance színpadra lépett a republikánus nemzeti konvención, úgy mutatta be férjét, Donald Trump alelnök-jelöltjét a közönségnek, mint a legelszántabb embert, akit valaha ismert. A negyvenedik életévét augusztusban betöltött J.D. Vance-ről indiai származású feleségétől szintén megtudhatta a nagyérdemű, hogy igazán családcentrikus ember, aki hiába imádja a húst hússal, alkalmazkodott neje vegetáriánus étrendjéhez, és még az indiai konyhaművészetbe is beleásta magát. Azt pedig maga az Ohio-i szenátor arulta el korábban, hogy felesége, a 38 esztendős Vance, mindig is jelentős befolyással bírt politikai karrierjére.Usha Vance, eredetileg Chilukuri néven indiai bevándorlók gyermeként született San Diego külvárosában és ott is nőtt fel. Későbbi férjével, a republikánus alelnök-jelölttel 2013-ban, a Yale jogi karának hallgatóiként ismerkedtek meg, amikor mindketten csatlakoztak egy vitakörhöz. Usha Vance nem csupán jogból, történelemből is diplomát szerzett a Yale Egyetemen, miközben Gates-ösztöndíjas volt egy másik top egyetemen, a Cambridge-n is. Történészként még a kora újkort tanulmányozta, jelenleg pedig egy San Franciscó-i ügyvédi irodában vállalati peres ügyekkel foglalkozik. Jogi tanulmányai után nem akárhol pallérozódott: a columbiai kerületi bíróságon többek között annak a Brett Kavanaugh-nak a gyakornoka volt, aki ma a Legfelsőbb Bíróság bírája.„Usha a földön tart. Amikor kezdenék túl büszke vagy túl beképzelt lenni, mindig emlékeztetem magam, hogy ő sokkal többet ért el nálam az életben” – árulta el J.D. Vance még 2020-ban egy podcastben. A pár 2014-ben között házasságot, és azóta három gyermekük született: két fiú, Ewan és Vivek, valamint egy kislány, Mirabel. Azon a bizonyos konvención Donald Trump alelnök-jelöltje kihangsúlyozta: felesége azon túl, hogy briliáns ügyvéd, még jobb édesanya – idézi a BBC