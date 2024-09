A Welt magazin is többször beszámolt a magyar kormány és Brüsszel pengeváltásáról, amelyre a német olvasók kommentáradatban fejtették ki a véleményüket. A legtöbb hozzászólásban szimpatizálnak a buszoztatós ötlettel és úgy vélik, ezt az „ügyes lépést” másoknak is követnie kell. Sokan kifejtik, hogy egyre jobban azonosulnak azzal, ahogy „Orbán megszorítja az illegális bevándorlás gyeplőjét”, mert a kormánya „nem akar olyan hülye lenni, mint a német kormány”, és "először a saját hazájukat védik". Egy ottani kommentelő úgy fogalmaz: „szokatlan, szemtelen, de teljesen érthető, mire készül Magyarország”, ahol „nem szúrnak, vernek agyon stb. állandóan embereket az utcán”. Van, aki szerint ugyan érthető a magyar migrációs álláspont, de ezért kizárás járna az EU-ból, míg több olyan olvasó is akadt, aki aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a migránsokkal Brüsszelbe tartó buszok nehogy megálljanak Németországban és ott leszálljanak róla.