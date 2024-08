A külső határok szigorúbb ellenőrzése, az eddig elnéző menekültpolitika újragondolása, az elutasított menedékkérők gyorsabb kitoloncolása, továbbá a fegyvertartással kapcsolatos törvények felülvizsgálata következik Németországban – nyugati partnerünknél így reagálnak a Solingenben három halálos áldozatot követelő újabb terrortámadásra.

Megírtuk: pénteken, az észak-rajna-vesztfáliai város 650. évfordulójára meghirdetett hétvégi fesztivál nyitóestjén tartott koncert közben egy férfi késsel támadt az ünneplő tömegre. Három helyi lakos a helyszínen életét vesztette, nyolcan megsérültek – közülük négyen súlyosan, akiknek hétfőre elmúlt az életveszélyes állapota.

A terrortámadásnak minősített ámokfutás utáni pánikhangulatban a tettes el tudott menekülni, ezután országos hajtóvadászat indult.

A szíriai állampolgárságú, késes merénylő végül szombat este feladta magát a rendőrségen, a támadást pedig az Iszlám Állam vállalta magára. A német sajtó szerint a brutális merénylő kiképzett terrorista volt és közvetlenül az emberek nyaki verőerére célzott.

A kancellár dühös és korlátozza a fegyvertartást

Olaf Scholz kancellár hétfőn a Solingenben tartott sajtótájékoztatón bejelentette: nagyon gyors lépések következnek, mert nyilvánvaló, hogy a támadás „mindannyiunk ellen irányuló terrorizmus” volt, ami miatt a kormányfő a dühét fejezte ki és közölte, hogy határozott büntetéseket tervez.

Első körben szigorítják a fegyverrel kapcsolatos törvényeket Németországban, különös tekintettel a leggyakoribb támadóeszközök, a kések birtoklására és használatára.

Például tilalmi zónákat határoznak meg a késhasználatra és fokozzák a motozással járó ellenőrzéseket, többek között a nyilvános rendezvényeken. A szövetségi kormány már dolgozik a javaslaton – jelezte a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) tudósításában.

Felgyorsítják a kitoloncolásokat

A kormányfő szólt a deportálásokról is: ígérete szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy azokat, akiknek a hatóságok elutasították a menedékkérelmét, ezért nem tartózkodhatnak az országban, mielőbb kitoloncolják, és az eljárásban ne forduljanak elő mulasztások.

Ezt a nemrégiben elfogadott törvénymódosítások már könnyebben lehetővé teszik: tavalyhoz képest idén 30 százalékkal több illegális tartózkodót utasítottak ki, de újabb jogi eszközökkel és több ügyintézővel tovább gyorsítják az eljárásokat, növelik a deportáltak számát – jelezte Olaf Scholz.

Kihasználta az EU-s kiskapukat

Ez azért is húsba vágó feladat, mert a jelentések szerint a letartóztatott 26 éves, szíriai terrorista két éve Bulgáriában lépett az EU területére, tehát a dublini egyezmény szerint ez az ország felelős érte.

Ám a férfi 2022 decemberében tovább utazott Németországba, ahol menedékjogot kért, de azt tavaly elutasították. Mégsem távozott, mert a rendőrök akkor nem találták a bejelentett menekültszálláson.

Az elkövető úgy tudott az országban maradni, hogy feltehetően jogi tanácsokat kapott az EU menekültügyi rendszerében rejlő kiskapuk kihasználására.

A Berliner Morgenpost értesülései szerint a szíriai férfi pert indított a Bulgáriába való visszatoloncolása miatt, és miközben a német hatóságok részéről elmaradt az ügyének nyomon követése, szabadon mozoghatott, sőt, később hivatalos védelmi státuszt is szerzett.

Ezért most keresik a felelősöket Észak-Rajna-Vesztfália kormányánál és a bevándorlási hatóságnál.

Megrendültek és Merkelre mutogatnak

Hétfőn több állami vezető összegyűlt Solingenben, akik a sajtóbeszámolók szerint azt hangoztatták, hogy a német társadalomnak elege van az eddigi migránspolitikából.

Az engedékeny hozzáállás ugyanis oda vezetett, hogy megrengett az emberek bizalma az ország vezetésében, sokan veszélyben érzik a biztonságukat.

A gyászba borult város főterén vasárnap istentiszteletet tartottak az áldozatok emlékére, ahol rengeteg virágcsokrot, gyertyát, üzeneteket helyeztek el. Ezek között olyan is akad, amin az előző kancellárnak, Angela Merkelnek „mondanak köszönetet” a helyiek, amiért regnálása idején kitárta Németország kapuit a bevándorlók előtt.

Hendrik Wüst észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök szerint a németek immár joggal várják el, hogy Olaf Scholz kormánya elismerje a hibákat és felülvizsgálja a migrációs politikát, akár úgy, hogy nem enged be több menekültet.

A jelzőlámpás koalíció szerint viszont „nem lehet becsapni az ajtót” olyanok előtt, akik maguk is az iszlamisták elől menekülnek, hanem a fiatalok radikalizálódását kell megállítani – főleg az internetes csatornák szigorúbb ellenőrzésével, a „gyűlöletprédikátorok” megbüntetésével.

Szigorúbb határellenőrzések jöhetnek

Több politikus, állami vezető szerint viszont már nem lehet megakadályozni ezeket az alattomos támadásokat, ezért a menekültek elutasítása mellett sürgetik a német külső határok szigorúbb, állandó ellenőrzését, amely komoly elvárás lehet a lakosság részéről is – írja a Deutshlandfunk, amely szerint az ősszel következő tartományi, majd a jövő évi országos választásokon sorsdöntő politikai tétje lesz a menekültkérdés kezelésének.



A FAZ idézi a bevándorlásellenes nézetei miatt egyre népszerűbb, szélsőjobboldali AfD párt közleményét is, amely a pénteki eset kapcsán kijelenti: véget kell vetni a multikulturális kísérletnek Németországban – a társadalom minden szintjén és elkülönített oktatással már az iskolákban is, mivel „a migráció minden válság anyja”.