A Cornell Egyetem és a Microsoft kutatói által vezetett új tanulmány szerint a távmunkát végző alkalmazottaknak 54 százalékkal kisebb a karbonlábnyoma. Kutatásuk szerint a hibrid munkavállalók, akik heti kettő-négy napot dolgoznak otthonról, 11 százalékkal 29 százalékra csökkenthetik ezt – írja az Interesting Engineereing.

Fengqi You, a tanulmány vezető szerzője szerint

nemcsak az energiával lehet spórolni a kevesebb közlekedéssel, hanem vannak életmódbeli hatások és sok más tényező is, ami pozitívan hat.

Kulcsfontosságú az utazási és az irodai energiafelhasználás.

A McKinsey jelentése szerint a munkavállalók 87 százaléka él a lehetőséggel, és átlagosan heti három napot tölt otthonról dolgozva. A teljes munkaidős, rugalmas pozíciókat kínáló emberek valamivel több időt töltöttek távmunkával, átlagosan heti 3,3 napot.

Ez azt jelenti, hogy

az emberek szeretik az otthoni munkát,

és a tanulmány szerint a távoli munkanapok számának növekedésével a szociális és szabadidős tevékenységek is egyre jelentősebbé válnak.

A hibrid munkavállalás lehetősége segíthet csökkenteni a torlódásokat csúcsidőben, ami javíthatja az üzemanyag-fogyasztást és mérsékelheti az éghajlatváltozást – mondták a tanulmány kutatói.

A home office-nak a nyilvánvaló előnyein túl komoly hátrányai is vannak.

Az otthoni munkavégzés nincs jó hatással az ember testtartására, és akár krónikus fájdalmak kialakulásához is vezethet. Egy nagy-britanniai bútoráruház elmélyült a témában, és szakértők segítségével elkészítették a jövő home office dolgozójának 3D-s modelljét, derült ki a New York Post cikkéből, amit a Femina szemlézett.

Az eredmény megrázó lett. A home office dolgozóknál éppen ezért különösen fontos a kiegyensúlyozott, tudatos étrend és a rendszeres sportolás.

Nem talál majd munkaerőt az a cég, amelyik nem fogja fel, hogy a home office nem lógást jelent – írta meg korábban az Economx.

Egyre több vállalat adja meg a lehetőséget dolgozóinak az otthoni munkavégzésre, ám még mindig messze vagyunk az uniós átlagtól. A lapunknak nyilatkozó toborzási szakértő úgy vélte, hogy amelyik cég nem látja be, hogy ez a jövő, az öngólt lő, ugyanis eljön a pont, amikor nem fog találni alkalmazottat.

Soha nem lép előre, aki nem hajlandó feladni a home office-t – írtunk erről is. Egy New York-i marketingprofesszor szerint elvágja magát az előrelépési lehetőségektől az, aki nem hajlandó az irodában dolgozni. Elméletét egy közelmúltban publikált tanulmány is igazolja: kevesebb visszajelzést kapnak a junior kollégák távmunka esetén.

A különböző tanulmányok ugyanúgy megemlítik az ellustulást, mint azt, hogy a dolgozók előbb-utóbb felmondanak, ha nincs erre lehetőségük, mások pedig komoly szabályozásra várnak.