Ülő tüntetéses tiltakozásba kezdtek ellenzéki aktivisták szerda este a gödi Samsung-gyár bejáratai előtt.

Az LMP, a Momentum és a Párbeszéd aktivistái a Göd-ÉRT Egyesület és a Greenpeace közös tüntetése után ültek le a gyárhoz vezető utakra, hogy ezzel tiltakozzanak a működése ellen.

Az aktivisták azt kifogásolják, hogy a gyár annak ellenére is tovább üzemel, hogy a bíróság ideiglenesen felfüggesztette az egységes környezethasználati engedélyét.

Az ügy előzménye, hogy a helyi civilek által kezdeményezett perben az első fokon eljáró bíróság még egy április 23-i végzésében függesztette fel a Samsung gödi akkumulátorgyárának környezethasználati engedélyét. Ez a civilek jogértelmezése szerint a végzés megszületésétől, vagy annak kézhez vételétől kezdődően a Samsungnak le kellene állítania a működéséhez szükséges belső erőművet, és az akkumulátor-gyártósorokat. A Samsung azonban tovább folytatta a termelést.

a Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint a bíróság nem a gyár bezárását, hanem egyes tevékenységek korlátozását írja elő. Szükség esetén a kormányhivatal a jogszabályi keretek között fellép, azonban az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött működés korlátozására a kormányhivatalnak a bírósági végzés alapján sincs jogi lehetősége.

helyt adott a Budapest Környéki Törvényszék egy gödi civil szervezet Samsung SDI Zrt. ellen benyújtott keresetnek, és ideiglenesen hatálytalanította a gödi akkumulátorgyártó üzem környezethasználati engedélyét; ebből következően a hatóságnak meg kell tiltania a gyár környezethasználatát, és el kell rendelnie az üzem működésének felfüggesztését.

Szerintük a végzés kézhez vételétől kezdve a Samsungnak le kellett volna állítania a működéséhez szükséges belső erőművet és az akkumulátor-gyártósorokat, azonban ezt máig nem tették meg és hatályos engedély nélkül folytatták a termelést.

Az egyesület szerda estére tüntetést szervezett a létesítmény elé, ahol rövid beszédekben tiltakoztak a történtek miatt. A tüntetés hivatalos vége után a Momentum, az LMP és a Párbeszéd aktivistái az útra ülve zárták el a gyár több bejáratát is, hogy megpróbálják blokkoloni az üzem forgalmát. Ez azonban többszöri próbálkozásra sem járt teljes sikerrel, ugyanis hiába ültek át a gyár körüli bevezető út több pontjára is, és hiába vetették be még a Momentum plakátos autóját is, az összes kijáratot így se sikerült lezárniuk.