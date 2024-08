A GM Futurliner igazi art déco, nemcsak a formájában, hanem funkciójában is különleges, ugyanis nem egy klasszikus értelemben vett teherautóról van szó – írja a Totalcar.A formája lefuturisztikus, és a jármű feladata már 1939-ben is az volt, hogy bemutassa a jövőt a New York-i világkiállítás részeként megrendezett Parade of progress roadshow-n. Az Egyesült Államokat járva látványosan be kellett mutatniuk az elképzelt jövőt az embereknek úgy, hogy a kinyitott oldalú Futurlinerek belsejében különböző mini kiállításokat rendeztek be.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint mindössze négy GM Futurliner élte meg a 85 éves kort, most azonban feltűnt egy eladó példány a Facebook Marketplace-en. Bár nem biztos benne az eladó, de úgy tudja, ez volt a 7-es számú példány.

A Futurliner állapota nem tökéletes, de nagyon közel van hozzá, működik a világítása és az ajtók is.

Az eredeti motort egy Detroit Diesel 4-71 váltotta, a váltót egy Allison egységre cserélték, illetve bekerült egy kormányszervó is, ami a teherautó méretei miatt indokolt lehet. De az eredeti motor és váltó megvan, és jár is hozzá!

Az eladó szerint a Futurliner a 80 km/h-s tempóval is megbirkózik.