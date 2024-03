Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint márciusban az üzleti világ és a lakosság is kissé kedvezőbb kilátásokról számolt be, mint tette azt februárban. Így a GKI konjunktúraindexe 3 ponttal tudott emelkedni. A vállalati és lakossági kilátások mutatója a februári 3 pontos esés után, márciusban 3 ponttal nőtt – azaz értéke lényegében visszatért az év eleji szintre.

A tárgyhavi javuláshoz a fogyasztók és az üzleti világ azonos mértékben járult hozzá.

Márciusban az iparban és az építőiparban következett be érezhetően kedvező változás (6, illetve 2 pontos emelkedés), az üzleti szolgáltatók esetében nem változott a kép, míg a kereskedelemben kissé romlott (2 pontos esés).

Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése a februárinál lényegesen nagyobb elégedettséget tükröz, s a következő három hónapban várható termelési kilátás is érdemben javult. Ugyanakkor a saját termelésű készletek szintje lényegében nem változott.

Az építőiparban a rendelésállomány értékelése érezhetően javult, de a foglalkoztatási várakozások óvatosabbak lettek.

A kereskedelemben az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség kissé romlott, s a készletek is duzzadtak, de a következő három hónapban várható megrendelések értékelése kedvezőbb lett.

A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése érdemben javult, de a következő három hónapra vonatkozó forgalmi várakozás, illetve a foglalkoztatási tervek kissé romlottak.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága márciusban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya nagyjából megegyezik. A derűlátók alkotják a többséget az iparban és az üzleti szolgáltatások területén, míg az építőiparban a borúlátók.

Az üzleti szféra összesített áremelési tervei márciusban csökkentek, különösen a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága lényegében nem változott – írta meg a GKI.

A GKI fogyasztói bizalmi indexének márciusi emelkedése belesimul a mintegy másfél éve tapasztalható pozitív trendbe.

A Gazdaságkutató a lakosság mind az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét, mind az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét javulónak értékelte februárhoz képest.

A következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése nem változott. A lakosság inflációs várakozása valamelyest emelkedett, és a munkanélküliek számának várható alakulása tekintetében is némi romlás következett be.