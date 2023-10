Az időjárás is betartotta a fűtési szezont kezdetét, a szombati igazi nyárias idő után, egy pillanat alatt megérkezett az ősz, amikor már a lakások is hűvösebbek és a lakók igénylik a meleget. A fűtési szezon április 15-ig tart, amennyiben, akkor is kegyes lesz az időjárás és megérkezik a tavasz.

A Belügyminisztérium szerint nem lesz fűtéskorlátozás az iskolákban, a tankerületek viszont utasítást kaptak a spórolásra.

Az állami általános iskolákban legalább 20 Celsius-foknak kell lennie, a középiskolákban viszont nem lehet 18 Celsius-foknál melegebbre fűteni a léghőmérsékletet – tartalmazza a rendelet.

A kormány még tavaly ősszel írta elő, hogy energiatakarékossági okok miatt az állami intézményekben nem lehet több 18 Celsius-foknál, kivéve az egészségügyi, gyermekvédelmi, bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményekben és a bölcsődékben.

Az idén kevesebbeknek okoz gondot a fűtésszámlák befizetése, de a lakosság negyede aggódik a hideg miatt

Az Egyensúly Intézet szeptemberi felmérése szerint a válaszadók négy százalékának nincs jövedelme, 46 százalékának nettó negyedmillió forint alatti jövedelme van havonta. Ez azt jelenti, hogy minden második válaszadó – házastársi vagy rokoni támogatás nélkül – nem tudja előteremteni a szűkös megélhetéshez szükséges összeget.

A felmérésből az is kiderült, hogy a júniusi adatokhoz képest több háztartás számol bevételcsökkenéssel a következő negyedévben.

Az Egyensúly Intézet közvélemény-kutatása szerint a magyar társadalom 59 százalékának lesz annyi pénze a következő negyedévben, hogy legalább minden második napon húst vagy halat egyen. A megkérdezettek nagyjából kétharmadának (62 százalék) továbbra is lesz annyi pénze, hogy kiegyenlítse a fűtésszámláját. A magyarok negyede (25 százalék) viszont azt mondta: előfordulhat olyan, hogy néha nem lesz lehetősége melegen tartani az otthonát.

Az idén már harmadik alkalommal kell hozzányúlni a Rezsivédelmi Alaphoz, hogy kompenzálják a távhőszolgáltatók kiadásait.

A Magyar Közlönyben jelent meg egy Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat a 2023 utolsó negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Ebben a miniszterelnök 53 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Rezsivédelmi Alap terhére.

Három részletben kell teljesíteni az teljesítést Lantos Csaba energiaügyi miniszternek:

13 milliárd forintot október 16-ig,

16,5 milliárd forintot november 15-ig,

24 milliárd forintot pedig december 15-ig.

Egyébként az idén már harmadik alkalommal kell kisegíteni a távhőszolgáltatókat:

februárban 115,2 milliárd forintot,

áprilisban pedig 100,6 milliárd forintot kellett átcsoportosítani a távhőkasszába.

Így összesen már 269,3 milliárd forintot költöttek a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzésére.