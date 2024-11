A Forma-1 döntéshozói hétfőn bejelentették, hogy elvi megállapodást kötöttek a General Motorsszal, amely 2026-tól a 11. csapat lehet a világbajnoki mezőnyben.

A sorozat honlapján azt közölték, megegyeztek az autógyártóval, így az amerikai GM/Cadillac csapattal 22 versenyző szerepelhet majd a Forma-1-ben. Az istálló kezdetben Ferrari motorokat használ, ám később – várhatóan 2028-tól – az erőforrásait is saját magának gyártja majd a megállapodás szerint.

Egy jelentős motorsportmúlttal rendelkező, kiemelkedő amerikai gyártó csatlakozása a rajtrácshoz friss erőt és szemléletet hozhat a sportágba, de ez azt is jelenti, hogy a pénzdíjak még inkább megoszlanak majd. A Haas 2016-os csatlakozása óta ez lesz az első új csapat a versenysorozatban.

Az F1 már korábban is hangoztatta, hogy nyitott egy GM-gyári csapatra. Amikor elutasították Michael Andretti nagyszabású kérelmét, az F1 azt mondta, hogy másképp tekintene egy olyan csapat nevezési kérelmére a 2028-as bajnokságba, amely General Motors erőforrással rendelkezik – akár GM-gyári csapatként, akár GM-ügyfélcsapatként –, s minden megengedett alkatrészt házon belül tervez.

Kép: General Motors

A vállalat közleménye szerint egyébként Mario Andretti, az utolsó amerikai F1-es világbajnok a csapat igazgatótanácsában lesz, mint igazgató. A most 84 éves volt versenyző azt mondta: „Az első szerelmem a Forma-1 volt, és most – 70 évvel később – még mindig a paddock a boldogságom helyszíne. Teljesen el vagyok ragadtatva a Cadillactől és a Forma-1-től” – idézte a The Athletic Andrettit.

A GM közlése szerint egyébként a másik érintett szereplő a TWG Global, egy olyan holdingvállalat, amely tulajdonosa és működtetője az Andretti Globalnak.

Új terepen demonstrálná technológiai szakértelmét a GM

Óriási volt az eufória a bejelentést követően a General Motorsznál, a vállalat elnöke úgy érzi, soha nem látott szintre emelkedhet márkaértékük. „A motorsport csúcsaként a Forma–1 határokat feszegető innovációt és kiválóságot követel. Megtiszteltetés a General Motors és a Cadillac számára, hogy csatlakozhattak a világ első számú versenysorozatához, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szenvedéllyel és tisztességgel versenyzünk, hogy a sportágat a rajongók számára világszerte felemeljük. Ez egy globális színtér számunkra, ahol a GM mérnöki szakértelmét és technológiai vezető szerepét egy teljesen új szinten demonstrálhatjuk” – közölte Mark Reuss.

A másik nagy szereplő, a TWG Global motorsport üzletágának vezérigazgatója Dan Towriss pedig arról számolt be, hogy meglehetősen nagy az izgatottság cégüknél amiatt, hogy a General Motorsszal együttműködve dinamikus jelenlétet hozhatnak a F1-be. Elmondta továbbá, hogy ők ketten egy olyan világszínvonalú csapatot alkothatnak, amely megtestesítheti az amerikai innovációt.

Miért gondolta meg magát az F1?

Mint fentebb említettük, a sportág vezetése korábban visszautasította Michael Andretti kérelmét. Akkor arra hivatkoztak, hogy az ajánlat nem jelentene semmiféle előrelépést, vagy komolyabb hozzáadott értéket az F1-nek. Sőt, egyenesen odáig mentek, hogy egy 11. csapat semmit nem jelentene a versenysorozatnak. Hangsúlyozták azonban, hogy

komolyabban elgondolkodnak egy 11. istálló felvételén, ha az versenyképes lenne és nem csak befektetői szempontból lenne hasznos.

Mi történt akkor mégis? A szemfüles szakírók kiszúrták, hogy az F1 közleménye egy szóval nem említi Michael Andrettit a közleményben, s azt a TWG vezető Dan Towrisst is csak egyszer említik, aki akkor vette át az Andretti Global vezetését, amikor utóbbi visszalépet az irányítástól.

Nem titok, hogy az F1 vezetősége és Michael Andretti soha nem voltak egy hullámhosszon, senki nem titkolta a másikkal kapcsolatos ellenérzéseit.

S az, hogy Andretti távozott a cég mindennapos életéből, újragondolásra sarkallta a sportág királykategóriájának prominenseit.

A hírek szerint az volt a döntő pont, hogy Towriss megértette és elfogadta, ha valóban részese akar lenni a világbajnokságnak, akkor jobban be kell vonnia a General Motorst, ugyanis az üzlet ezen része a legvonzóbb a sportág vezetésének. Hogy érhetőbbek legyünk: Andretti ajánlatában az szerepelt, hogy a versenysorozatban Andretti autók szerepelnek majd GM-motorokkal, Towriss viszont már GM-Cadillac autókról beszélt, amelyek 2028-tól saját felszereléssel állnak majd rajtrácsra teljes értékű gyári csapatként.

Az elnök súgott

Fontos tudni, hogy az ügyben rendkívül fontos szerepet játszott Mohammed Bin Szulajm. Az FIA elnöke ugyanis meghatározó karakter volt abban, hogy a a General Motors gyári motorokat ígért. Ezen felül ő volt az, aki biztosította, hogy Andretti elutasítása után ne semmisüljön meg teljesen a terv egy 11. csapatot illetően. Ő sarkallta továbbá arra a GM-et, hogy forradalmi újításokkal házaljon a szövetségnél – akkori nézetei szerint ugyanis a technológiai megújulással lehetett nyerő pozícióba kerülni pályázóként.

Mohammed Bin Szulajm beszélget Max Verstappennel (Red Bull) Kép: Getty Images

Szulajmról tudni kell, hogy még korábban azzal vádolták meg, hogy befolyásos tagként tavaly két alkalommal is visszaélt a hatalmával.

Először Szaúd-Arábiában, ahol a vád szerint nyomást gyakorolt Fernando Alonso büntetésének eltörléséért,

aztán Las Vegasban, ahol állítólag a pálya jóváhagyása elé akart akadályt gördíteni.

Az FIA mindkét vádat megalapozatlannak találta, azóta pedig számos szövetség és tagszervezet kiállt Bin Szulajm mellett, arra sürgetve a nemzetközi szövetséget, hogy tegyen jogi lépéseket a vádló ellen.

Jót tehet majd a bevételnek az új piac meghódítása

Néhány héttel ezelőtt publikálta negyedéves jelentését a General Motors, mely szerint az amerikai autógyártó profitja enyhén csökkent a harmadik negyedévben, de a piaci várakozásokat meghaladó árbevételről jelentett.

A szeptember végével záródott három hónapban az adózott eredménye 3,056 milliárd dollár volt, minimálisan kisebb az egy évvel korábbi 3,064 milliárd dollárnál,

ugyanakkor az egy részvényre jutó eredmény 2,20 dollárról 2,68 dollárra nőtt.

Az egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredmény 2,96 dollár volt.

A GM árbevétele 10,5 százalékkal, 48,76 milliárd dollárra nőtt. Elemzői várakozások átlagában gyengébb adat, 44,67 milliárd dollár szerepelt.

A General Motors járműeladása 1,48 millióra esett az idei harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 1,62 millióról.

A cégvezetőség részvényenként 12 cent osztalék kifizetését hagyta jóvá, ami magasabb az egy évvel korábbi 9 centnél.