Szombaton kezdődik a 2024-es Forma-1-es szezon, a versenyzők először Bahreinben állnak rajthoz, ennek kapcsán megnéztük, mit kell kell tudni erről a szezonról: ki mennyit keres, mekkora összeget fizet a magyar kormány a hazai rendezésű nagydíjért, mibe kerül az istállóknak a részvétel, de kitérünk a Netflix népszerű dokumentumsorozatára is.

Már a részvétel is csilliárdokba kerül

Hogy a száguldó cirkuszban mennyi pénz van, azt már régóta tudjuk, de arról kevés ismeretünk van, hogy a csapatok mennyit fektetnek a szereplésbe. Az istállóknak ugyanis kőkeményen fizetni kell, ha részt vennének a 2024-es bajnokságban, az FIA jelentése szerint pedig minél jobban szerepelt egy csapat az előző szezonban, annál többet kell fizetni a jövő évi részvételért.

Az FIA azt írja,

először is be kell fizetni egy 657 837 dolláros (kb. 233 millió forint) alap nevezési díjat − ez valamennyi istálló számára azonos összeg,

s még hozzáadódik a 2023-as idényben szerzett pontok alapján kalkulált összeg, ami 6 575 dollár/pont, amennyiben konstruktőri bajnokként nevez valaki, ez viszont már 7 893 dollár/pont.

A Red Bullnak kell a legtöbbet fizetnie a versenylehetőségért Kép: Getty Images

Ha megnézzük a tavalyi tabellát, akkor láthatjuk, hogy a szezont torony magasan szétnyerő Red Bull 21 győzelemmel összesen 860 pontot szerzett, tehát 657 837+(860×7 893) dollárt, vagyis 7 445 817 dollár kell befizetniük. Akárhogy is nézzük, végeredményképpen a bikás csapatnak 2,6 milliárd forintot kell leperkálnia azért, hogy felállhasson a rajtrácsra.

Red Bull (860 pont): 7 445 817 dollár Mercedes (409 pont): 3 347 012 dollár Ferrari (406 pont): 3 327 287 dollár McLaren (302 pont): 2 643 487 dollár Aston Martin (280 pont): 2 498 837 dollár Alpine (120 pont): 1 446 837 dollár Williams (28 pont): 841 937 dollár AlphaTauri (25 pont): 822 212 dollár Alfa Romea (16 pont): 763 037 dollár Haas (12 pont): 736 737 dollár



Nem kell félteni azonban az istállókat, a csapatok is egészséges összeget kapnak leosztáskor. A Red Bull például 140 millió dollárt zsákmányolt a 2023-as bajnokság megnyeréséért, de a pénzdíjak nem feltétlenül teszik ki a teljes bevételüket, hiszen ott vannak ezen felül a szponzori és egyéb partneri megállapodásokból érkező összegek is.

Óriási különbség a fizetésekben

Annak ellenére, hogy szinte államtitokként védik a pilóták fizetéséről szóló információkat, minden évben napvilágot látnak ezzel kapcsolatos információk.

Az idei infók szerint – nem meglepő módon –

Max Verstappen keres a legjobban, a holland világbajnok 55 millió dollárt, tehát körülbelül 19,4 milliárd forintot vihet haza 2024-ben.

A táblázatot elnézve mindenképpen feltűnik, hogy szinte valamennyi csapatnál óriási a bérkülönbség az első és a második számú pilóta között. A Verstappen-Perez, illetve a mercis Hamilton-Russel páros közi különbség valamennyire érhető az eredmények és a tapasztalat szempontjából, a Ferrarinál látható előny Sainz-cal szemben Leclerc javára viszont kevésbé magyarázható, hiszen a spanyol nemhogy állta az olasz istálló első számú versenyzőjével a versenyt, de nem egyszer meg is verte.

Kép: Economx

Az is feltűnő, hogy „jól keresni” csak az első 4 helyezett csapat valamelyikénél lehet. A Red Bull-Mercedes-Ferrari-McLaren kvartett után Bottas kivételével egyik pilóta fizetése sem éri el a 10 millió dollárt, így mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a kiszivárgott információk kapcsán mindig elmondják, ezeket a számokat bizony fenntartásokkal kell kezelni. Ebben lehet valami, hiszen meglepő lenne, ha a kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak valóban csak 5 millió dollár lenne a fizetése, mint ahogy az is, hogy az Aston Martinnál csapattársaként versenyző Lance Stroll is csak 2 milliót keres úgy, hogy egyébként a csapatot tulajdonló Lawrence Stroll nem más, mint az apukája.

Egy vagyonba kerül az országnak a Magyar Nagydíj

Mint 1986 óta minden évben, idén is lesz futam Mogyoródon. Még tavaly márciusban hozták nyilvánosságra a Magyar Közlönyben, hogy a kormány jóváhagyta a Hungaroringgel kapcsolatos fejlesztési terveket, s mivel a Magyar Nagydíj szerződését 2032-ig meghosszabbították, így kezdeni kellett valamit a versenypályával.

A közlöny szerint az idei versenyhétvége rendezői joga 50 millió dollár, tehát mintegy 17 milliárd forintot fizetünk azért, hogy egy hétvége erejéig nálunk körözzenek a legjobbak.

Ezen felül minden következő évben 2 százalékkal növekszik a rendezési összeg, ez pedig azt jelenti, hogy az előttünk álló 3 évben közel 53 millió forintot ad a magyar kormány azért, hogy legyen Magyar Nagydíj.

Az is kiderült, hogy a 2023-2025-ös időszakot tekintve az MTVA mintegy 43 millió dollárt, azaz körülbelül 15 milliárd forintot perkál azért, hogy nézhessük a tv-ben a királykategória futamait.

Felkavarja az életet a költségvetési matek

A költségvetési sapkát 2021-től fokozatosan vezették be az F1-ben: eleinte 145 millió dollárt, majd 140-et, végül 135 milliót költhettek a csapatok. Ez azonban valójában mindig több volt ennél. Az összes juttatással és speciális szabályozással a költséghatár most 150 millió dollár körül mozog.

A szabályozástól rengeteget vártak a kisebb csapatok és a szurkolók is, hiszen az évekig tartó Hamilton-uralom miatt nézők millióinak fulladt dögunalomba a világbajnoki versenyfutás.

A dobogós helyekért mindig ugyanazok a srácok mennek, például Hamilton, Verstappen vagy Leclerc (b-j) Kép: Getty Images

A költségsapka bevezetése után azonban – mondjuk ki – nem sok minden változott, hiszen az F1 még mindig csak egy négyfejű óriás: a tények azt mutatják, igazából csak a Red Bullal, a Mercedesszel, a Ferrarival és a McLarennel számolhatunk. Sőt,a Red Bull olyannyira elhúzott mindenkitől a költségvetési sapka harmadik évében, hogy Verstappen még sosem dominált ennyire a pályán.

Hiába volt törekvés arra, hogy kiegyenlítsék a versenyt, hiába dönthet bárki szabadon, hogy a maximalizált összeget technikai fejlesztésekre, infrastruktúrára, dolgozói bérekre, vagy jó pilótákra költik, semmi jelentősége nem volt. Jelenleg ott tartunk, hogy az évekig domináló Hamilton helyett most Verstappené minden versenyen a fix első hely, és csak annyi izgulni való maradt, hogy kik osztoznak mögötte a pontszerző helyeken.

Ráuntak a nézők a sikersorozatra

Az elmúlt években sokat dobott a sportág népszerűségén a Netflix dokusorozata. A Drive to Survive című F1-es doksi már 6 éve fut a streamingplatform oldalán, a Netflix pedig – szokásától eltérően – közzétette a nézettségi adatokat. E szerint az új évadot 2,9 millió néző tekintette meg a premier utáni első 3 napon, ez pedig 23,2 százalékos mínuszt mutat az előző éved debütálásához képest.

Nem elég, hogy az eddigieknél kevesebb nézőt vonzott képernyő elé az új évad, kevesebb órát is töltöttek a rajongók a sorozattal, ugyanis míg tavaly 25,76 millió megtekintett órát mértek a Netflixnél, addig idén csak 21,8 órát jelzett a mutató. Ez pedig 15,4 százalékos esés, ami azt jelenti, a gyártóknak alaposan át kell gondolniuk, mit kezdenek a szériával, mert bár arról nem tehetnek, hogy a verseny unalomba fulladt Verstappen hegemóniája miatt, de arról igen, hogy a dokusorozat ugyanarra a sémára épül évek óta.

Hamilton ledobta az atombombát

A sportágnak biztosan nincs olyan rajongója, aki ne tudna róla, hogy Lewis Hamilton bejelentette, a következő szezontól a Ferrari csapatához igazol. A hírre nem csak a szurkolók, hanem a piac is sokkolóan reagált: a bejelentés után 12,5 százalékot ugrott a Ferrari részvénye a new yorki- tőzsdén. Az ugrás akkora volt, hogy még a 10 éves grafikonon is látszott.

Kép: Economx

Az új szerződéssel nemcsak a Ferrari, hanem maga Hamilton is rendkívül jól járt: a hírek szerint ugyanis évi több mint 100 millió eurót (kb. 39 milliárd forintot) tehet zsebre. Mivel a brit pilóta 2+1 évre írt alá az olaszokhoz, minimum 75 milliárd forintot utalnak bankszámlájára a következő időszakban.