Egy férfi és egy nő fogorvosi jártasságot színlelve két betegen úgy végzett beavatkozást, hogy nem rendelkeztek fogorvosi képesítéssel −írja a HR Portal.

A külföldön élő sértett még két évvel ezelőtti magyarországi tartózkodása során kereste fel a fogtechnikai műhelyt panaszai miatt. Az ott dolgozó, fogorvosi gyakorlatot színlelő nő, megnézte a beteget, a vizsgálat után pedig közölte vele, hogy ki kell húznia a fogát. A munkát másnapra vállalta, ahol a sértett odaérkezésekor már ott volt a két vádlott − a nő mellett egy nyugdíjas korú férfi is jelen volt szintén fogászati gyakorlatot színlelve.

Miután a beteg megkapta az érzéstelenítő injekciót, a férfi a sértett 7 fogát is kihúzta, amiért 60 ezer forintot kért el.

Amikor a sértett a fogpótlás próbára visszament, vele tartott fia is, akinek akkoriban szintén fájdalmai voltak, így őt is megvizsgálták a bűnözők, a diagnózis szerint pedig négy foga is menthetetlen volt, így azok eltávolítását javasolták a tettesek. A fiú is megkapta az érzéstelenítőt, majd megkezdték a fogak eltávolítását. A második fog viszont beletört a beteg állkapcsába, így abbamaradt a kezelés.

A további fájdalmak miatt a fiú szájsebészeti klinikára ment, ahol ellátták és megállapították, hogy fogorvosi képesítés hiányában végeztek rajta beavatkozást.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlottakat két rendbeli, társtettesként elkövetett kuruzslás bűntettével vádolja. Indítványozták, hogy a Debreceni Járásbíróság mindkettőjüket felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve a férfit pénzbüntetésre is ítélje, továbbá tiltsa el őt a fogász tevékenység gyakorlásától