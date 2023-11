Az egyik legnagyobb amerikai ünnep a Hálaadás, amelyet 1941 óta hivatalosan november negyedik csütörtökjén tartanak. Az utána következő péntekre azóta is egyre többen kérnek maguknak szabadságot, méghozzá azért, hogy megkezdjék a karácsonyi bevásárlást. A Hálaadást követő péntek Black Friday néven terjedt el a kereskedelemben és a reklámiparban, amikor is a nagybevásárlásokkal együtt kezdetét veszik a leárazások is. Időpontja minden évben november 23. és 29. közé esik.

Honnan ered a „Black Friday” elnevezés?

A Black Friday eredetére több teória létezik – írja a reflexshop. Az egyik legismertebb magyarázat szerint a Black Friday eredetileg a könyveléssel kapcsolatos fogalomként került a köztudatba. A könyvelők a cég könyvelésében használt piros tintát feketére váltják, amikor az veszteségből nyereségbe fordul. Az év vége felé, a karácsonyi nagybevásárlások közeledtével már a kiskereskedők mérlege is pozitívba fordul, megjelenik a profit, így fekete számokkal ünnepelhetik az év végét.

Egy másik magyarázat szerint az 1950-es években Philadelphia városának rendőrei a fekete péntek jelzővel látták el a Hálaadás napja utáni káoszt, amikor külvárosi vásárlók és turisták százai özönlöttek a városba minden évben a szokásosan másnap, szombaton tartott Army-Navy amerikai foci mérkőzésre. Ez általában több bűnesettel és sok-sok túlórával járt a rendőrség számára. 1961-re a Black Friday kifejezés annyira elterjedt Philadelphiában, hogy a kereskedők igyekeztek a negatív kicsengést eltüntetve „Big Friday”-ra átnevezni a napot, sikertelenül. A kifejezés egész sokáig nem terjedt tovább, 1985-ig nem ismerték az államon kívül.

A 80-as évek közepétől a Black Friday egyértelműen a vásárlással, leárazással kapcsolódott össze, először Amerikában, majd a világ más országaiban is, így Magyarországon is, ahol az első „Fekete Péntek” akciókat a 2000-es években rendezték. A Black Friday eredetével azóta már nem sokan törődnek. A figyelem középpontjába inkább az ezen a napon meghirdetett akciók kerülnek, amellyel akár az év legjobb vételét is kifoghatjuk, ha időben felkészülünk arra, hogy mit és hol vásárolnánk.

Azoknak, akik lekésték ezt a rendkívüli alkalmat, megszületett a „Cyber Monday”, ami nagyjából ugyanolyan leárazásokkal jár, csak ez kimondottan az online üzleteket célozza meg a Fekete Pénteket követő hétfőn. Ezt a kiskereskedők hozták létre, hogy az embereket online vásárlásra ösztönözzék.

Black Friday Magyarországon

A Fekete Péntek elnevezés Magyarországon teljes mértékben megegyezik a sokkal inkább elterjedt, eredeti Black Friday-jel. Hazánkban még az idegen nyelvet nem beszélők is tudják, hogy a Black Friday, és az év legjobb akcióit hozó Fekete Péntek egy és ugyanaz.

A Fekete Pétek, egy minden évben november végén megrendezett, főleg kiskereskedelmi kedvezmény és akcióhullám. Ilyenkor nem ritka, hogy az akcióban részt vevő üzletek akár 50-70 százalékos kedvezménnyel értékesítik a termékeiket. Évről évre egyre több bolt és webáruház csatlakozik a „Vásárlás Ünnepéhez”, és egyre jellemzőbb az is, hogy nemcsak csak egy napig tart az akciózás, hanem egész héten, vagy akár heteken át. Ma a legtöbb akcióval november 10-e és 24-e között találkozhatunk, sokan ekkor szerzik be a karácsonyi ajándékokat is.

Vigyázat, sok az átverés!

Hiába ömlenek minden évben a tévéből, a rádióból, az internetről és szinte az összes marketingcsatornából a Black Friday-t és az akciókat népszerűsítő hirdetések, érdemes óvatosnak lenni, és kerülni az impulzusvásárlást. És bár a legtöbb kereskedő jószándékú, és valódi kedvezményeket nyújt, azért van néhány szabály, amit hasznos betartani. Vannak, akik beugrató kedvezményeket ajánlanak, vagy úgy hirdetnek kedvezményt, hogy az akciós termékeket nem lehet visszaküldeni, illetve sokszor a kiemelkedően akciós termékből csak néhány darabot tartanak raktáron, amit szintén nem néz jó szemmel a Gazdasági Versenyhivatal.

A GVH azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül ellenőrizzenek néhány információt:

mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest;

ellenőrizzék a kívánt termék, szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalokon is;

ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit, tanulmányozzák a kereskedők általános szerződési feltételeit is;

ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges járulékos költségeket is, mint például a szállítási-, csomagolási- vagy adminisztrációs díj.

Csábítóbbnál csábítóbb Black Friday árajánlatok egy ismeretlen, egy megbízhatatlan, vagy akár egy nagy webáruháznak a leklónozott internetes felületén, az a hackerek sikerreceptje ahhoz, hogy néhány perc alatt megkárosítsák a vevőket.

Ehhez elég csupán az is, hogyha rákattint egy termékre azon a fiktív weboldalon a felhasználó, vagy ha véletlenül lementve hagyja a böngészőjében a kártyaadatait az internetes vásárlásai során.

A kiberbiztonsági szakemberek folyamatosan figyelmeztetik a vásárlókat a potenciális veszélyekre. A BlackFriday.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy termék megrendelésénél és a kártyaadatok megadásánál érdemes óvatosan eljárni, csak megbízható oldalakon vásárolni, adatot megadni. A magyar netes pénzügyi csalások száma megduplázódott az utóbbi években.

Csak az elmúlt évben, a fiktív fekete pénteki akciókkal, több száz millió forintot loptak el a vásárlóktól a hackerek. Sajnálatos módon, az átvert emberek töredéke fordul a rendőrséghez, ez azért van, mert túl későn jönnek rá arra, hogy ők is az online támadások áldozatai lettek.

Így érdemes felkészülni az őrületre

A Black.Friday.hu szerint a legfontosabb lépés a Fekete Pénteki vásárlásra való felkészülés során az, hogy a vevő tisztában legyen azzal, mit is szeretne megvenni. Határozza meg előre, milyen termékekre van szüksége, és ezeket rangsorolja, ez segít elkerülni a felesleges impulzívvásárlásokat.

Figyelje az akciókat, sok üzlet ugyanis csak korlátozott számban kínálja a legnagyobb kedvezményeket, így érdemes előre tájékozódni az üzletek készleteiről és azokról az ajánlatokról, amelyek érdeklik. A kapkodás, a tömeg elkerülése érdekében praktikus megoldás lehet az online vásárlás, ráadásul az online térben könnyebben összehasonlíthatja az árakat is a vevő.

A Fekete Péntek a kereskedelem, a vásárlás „ünnepe” is, a jó üzlet megkötésének érzését azonban csak akkor hozza el a fogyasztók számára, ha betartják az alapvető biztonsági szabályokat.