Egy magas rangú ukrán katonatiszt, Roman Cservinszkij - akinek jelentős kapcsolatai vannak az ország hírszerző szolgálataival - központi szerepet játszott az Északi Áramlat gázvezetékek tavalyi felrobbanásában - írta a Washington Post. A lapnak nyilatkozó ukrajnai és európai tisztviselők, valamint más informátorok szerint Cservinszkij egy hatfős csoportot vezetett. A WP szerint álneveken béreltek egy hajót, és búvárfelszerelés segítségével szerelték fel robbanószerkezeteket a gázvezetékekre. 2022. szeptember 26-án három robbanás hatalmas szivárgást okozott az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékeken, amelyek Oroszországból Németországba vezetnek a Balti-tenger alatt.

A források szerint azonban Cservinszkij nem maga szervezte meg a hadműveletet, és nem vett részt annak tervezésében, hanem a magas rangú tisztek parancsát teljesítette. Utóbbiak voltak azok, akik végső soron Valerij Zaluzsnyij tábornoknak, Ukrajna legmagasabb rangú katonatisztjének jelentettek.

Cservinszkij egyébként az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy köze lenne a szabotázshoz. Kijelentette, hogy az ő részvételéről szóló találgatásokat az orosz propaganda minden alap nélkül terjeszti. Az Ukrán kormány egyelőre nem reagált a fejleményekre.

Ugyanakkor a lap szerint

az ezredes szerepe a hadműveletben az eddigi legvilágosabb bizonyítéka az Ukrán Fegyveres Erők és az SZBU titkosszolgákat részvételének az Északi Áramlat felrobbantásában.

A cikk szerint Cservinszkij szabotázsban való részvétele is jól illusztrálja Ukrajna vezetésének összetett dinamikáját és belső rivalizálását, ahol a hírszerzés és a katonai struktúrák gyakran konfliktusba kerülnek a politikai vezetéssel.

Zelenszkijt megkerülve

Az amerikai lap szerint amellett, hogy az akcióban résztvevők az ukrán hadsereg főparancsnokának, Valerij Zaluzsnijnak jelentettek, Zelenszkij elnök nem tudott a történtekről. Sőt, állítólag több egyéb, oroszellenes műveletről sem tájékoztatták az elnököt.

A cikk szerint a holland katonai hírszerző ügynökség már 2022 júniusában értesült az Északi Áramlat elleni ukrán támadás tervéről, és tudatta ezt az amerikaiakkal. Utóbbiak meg is üzenték Kijevnek, hogy ellenzik a műveletet. Ezután joggal hitték azt, hogy az ukránok letettek az akcióról, de kiderült: épp csak három hónappal elhalasztották.

A hollandok arról is értesültek, hogy az ukránok a Fekete-tengeri Török Áramlat ellen is terveztek támadást. 2022 novemberében mag az orosz elnök jelentette be, hogy meghiúsítottak egy ilyen akciót.