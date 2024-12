Ársokk vár jövőre a kávé, a csokoládé és a narancslé fogyasztóira, mivel ezen termékek bolti ára az élelmiszerpiaci szakértők előrejelzése szerint Európa szerte meredeken megemelkedik.

Sokba kerül majd egy forró fekete

Az egyik legnépszerűbb frissítő ital a kávé Európában, például a németek közel 80 százaléka minden nap vagy hetente többször iszik feketét. Rossz hír számukra, hogy a következő hónapokban drasztikusan nő a fekete bab ára – közölte a Ruhr24.

Felidézik: még novemberben a New York-i ICE árutőzsde a legmagasabb kávéárat rögzítette 1977 óta, 320 amerikai centet egy amerikai fontért (454 gramm).

Az előző évi árakhoz képest ez 70 százalékos emelkedést jelent – mondta Carlos Mera agrárpiaci szakértő a dpa hírügynökségnek. Mivel a tőzsdei árak képezik a kávé globális árának alapját, a drágulás a végfogyasztókat is érinti – ám csak körülbelül hat-kilenc hónap múlva.

Egyhamar nem csitul az árazási dráma

A népszerű Robusta bab ára idén még nagyobb mértékben, a Handelsblatt szerint a duplájára nőtt.

Az Arabica és a Robusta szemei most különösen jó minőségűek, és csak prémium kávéhoz használják. Az alacsonyabb árkategóriájú kávék esetében a drágulás nem egyformán drasztikus, de még így is érezhető lesz – írja a lap, amely szerint 30 százalék körüli növekedésre számíthat, aki az olcsóbb és nagy kiszerelésű kávét vásárolja.

Egy 500 grammos kávé 2025-ben öt euró (körülbelül 2070 forint) helyett legalább 6,50 euróba (majdnem 2700 forintba) kerülhet Németországban – jósolja az iparágvezető Tchibo, jelezve, hogy az „árazási dráma” a kávék piacán egyhamar nem fog elmúlni.

A Nescafé és Nespresso márkákat jegyző Nestlé is bejelentette, hogy emeli az árait, miközben csökkennek a csomagméretek – írja a finanzen.net.

Megavállalatként viszont a Nestlé nemcsak prémium kávéfajtákat kínál, hanem megfizethető alternatívákat is, és az olcsóbb instant kávéval is meg tudja tartani vásárlóit – szemben az Arabicára szakosodott, kisebb márkákkal.

A reggeli narancslé miatt is nagyot kell nyelni

Egy másik közkedvelt frissítő is érintett lesz, ez pedig a narancslé, holott ennél az üdítőnél már idén is sokkolóan változtak az árcédulák.

Ráadásul több gyártó, például a Granini már felére csökkentette a levek gyümölcstartalmát, és így egy liter a német üzletekben jellemzően most két euró (több mint 800 forint) fölött van – ez az átlagár jövőre tovább nő a prognózisok szerint.

Ezért a szélsőséges időjárás a felelős: a fő termőországban, Brazíliában nehéz éghajlati viszonyok uralkodnak, például heves esőzések vagy szárazság. Emiatt pedig gyengén fejlődik a gyümölcs, a termés túl szerény az erős kereslethez képest – következményként a kereskedők emelik az árakat.

Emellett van egy új uniós irányelv, amely kimondja, hogy csak olyan nyersanyagot szabad behozni, amely nem jár erdőirtással és erdőkárosítással, vagyis a termékek eredetének teljes mértékben nyomon követhetőnek kell lenni. A gazdálkodók, különösen a kistermelők számára ezek a tanúsítványok pedig magas többletköltséggel járnak.

Hüledezhetnek a csokoládé szerelmesei

Az ársokkoló termékcsoportban a harmadik jövő évi szereplő a csokoládé, ami hasonló okokból szenved el drágulást – a kakaóbab termesztése is küzd a klímaváltozás következményeivel a két legjelentősebb termelő ország, Elefántcsontpart és Ghána esetében, emellett a kakaót is érinti az erdőirtásról szóló rendelet.

A szakértők megjegyzik: 2025-ben tovább drágulhat a divatossá vált dubai csokoládé is, amely a pisztácia miatt már most is az egyik legköltségesebb kiadása lehet az ínyenc édeségkedvelőknek.

Mint megírtuk, érdemes óvatosan választani a trendi termékből: az élelmiszerhatóságok Baden-Württembergben megvizsgáltak nyolc féle dubaji csokoládét, amelyekből néhány – a benne található összetevők: színezékek, allergének, idegen zsírok miatt – konkrétan alkalmatlan a fogyasztásra.