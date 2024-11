A World Health Organisation (WHO) legfrissebb javaslata szerint az egészségtudatosabb döntéshez járulna hozzá, ha az élelmiszerek csomagolásának már az elején olvasható lenne a tápanyagtartalom. Ha az Egészségügyi Világszervezet elfogadja az új irányelveket, akkor nem kell az apró betűs részeket bogarászni a csomagolások hátlapján vagy oldalán ahhoz, hogy a vásárlók megtudják, miből mennyit tartalmaz az adott élelmiszer.

A WHO arra kötelezné a gyártókat, hogy a tápértékkel kapcsolatos tudnivalókat már csomagolások frontoldalán tüntessék fel

- írja a storeinsider.hu hozzátéve, hogy

a tervezetről szóló nyilvános konzultáció 2024. október 11-én zárult le, a végleges változat pedig 2025 elején jelenik meg.

A WHO irányelvei szerint a magas só-, cukor- és zsírtartalmú ételek ilyen nagyfokú elterjedése az elhízás globális járványát táplálja, és már több mint egymilliárd ember szenved tőle.

Évente csaknem nyolcmillióan halnak meg olyan kapcsolódó betegségekben, mint amilyen a cukorbetegség vagy a szívbetegségek.

Franciaországban például a NutriScore rendszer egy A-tól E-ig terjedő skálán osztályozza az élelmiszereket, míg Chile még szigorúbb figyelmeztető címkéket használ a csomagolások elején, ahol az ételek magas cukor-, só- vagy zsírtartalmára hívják fel a figyelmet.

Az International Food and Beverage Alliance, melynek tagjai között olyan óriáscégek is szerepelnek, mint a Coca-Cola és a Mondelez, állítja, hogy ők már jelenleg is betartják a globális minimumszabályokat.