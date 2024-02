Horváth András előszeretettel ad hangot elektromos autókkal kapcsolatos véleményének és tapasztalatainak. Az Economx podcastjában kiemelte, még mindig sok a tévhit a megújuló energiával működő típusok körében, ezért egyik fő céljának tekinti, hogy ezeket el tudja oszlatni.

Véleménye szerint a magyar emberek nagy többségét még mindig inkább a költséghatékonyabb módszerek érdeklik, nem elsődleges szempont a környezettudatosság. Szerencsére az újabb technikáknak és a fejlesztéseknek köszönhetően egyre élhetőbb megoldást jelentenek az elektromos típusok, így reméli, hogy egyre többen választják ezeket benzines társaikkal szemben.

Ma már országszerte több mint 1500 töltőállomást használhatnak a tulajdonosok, emellett az autók hatótávolsága is már 300 kilométeres bőven elég, főleg a városi használatra. Szerencsére már az sem okoz gondot, ha hosszabb távot kell megtenni vele, hiszen a tévhitekkel ellentétben vannak már gyorstöltők, amelyek akár 20 perc alatt 100 százalékra visszaállítják az autókat.

Ez nem okozhat senki számára komolyabb kellemetlenséget, hiszen egy hosszabb út során amúgy is érdemes beiktatni egy-egy kávészünetet.

Jelenleg egy elektromos autó 14 millió forintos átlagárban mozog (VW ID.3 11 millió forinttól állami támogatással ), amely nem is olyan hatalmas mértékben tér el egy újonnan vásárolt benzines autó 10 milliós forintos átlagától. Arról nem is beszélve, hogy az elektromos járműveknél a hagyományos kutakat sem kell igénybe vinni, amely a megemelkedett benzinárak esetében mindenképpen megnyugtató lehet. Hosszútávon akár 600-800 ezer forintot is lehet spórolni vele.

Műanyag, de attól még gurul

A legolcsóbb modell még így is a kínai BYD, amely annak ellenére, hogy országában potom áron ad el autókat, Európában igazodott a vetélytársaihoz. Magyarországon például 11 millióért juthatunk hozzá újonnan.

Horváth szerint nem jelent még komoly veszélyt az iparágra a kínai gyártó, hiszen az olyan luxusmárkák vásárlói, mint a BMW vagy a Mercedes nem fognak egykönnyen átpártolni.

Horváth kiemelte, szerinte nem érdemes mindent rögtön elhinni, ami a neten terjed az elektromos autókról. Az autó elektroszmog kibocsájtása nem káros az emberekre és a Magyarországon mérhető hideg szintén nem fog kárt tenni az autókban a hírekkel ellentétben. Érdemes hozzáértő szakemberektől tájékozódni, mielőtt határozottan kijelenti valaki, hogy az elektromos autó rossz.

Horváth hozzátette, hogy az elektromos autózásban látja a jövőt, ám nyilvánvaló, hogy a jelentős átállásra még várni kell.