Horváth András: Elektromos autó nélkül nincs jövő

Az aktuális körülményeket figyelembe véve nem alkalmas mindenkinek az elektromos autó, így Horváth azt javasolja, hogy csak az vegyen most, akinek a jelenlegi járműhasználatát kielégíti, és otthon tudja tölteni azt, lehetőleg napelemről.

Véleménye szerint ahhoz, hogy az elektromos autók energiaigényét probléma nélkül ki lehessen elégíteni, elengedhetetlen a hazai napelemek nagymértékű fejlesztése, ahogyan az is, hogy a megújuló energia stratégiaszintű fejlesztésének keretében több szélerőművet építsenek Magyarországon.

Horváth András szerint nem kizárólag a légszennyezettség csökkenne érzékelhetően, hanem a városokban is csökkenne, vagy teljesen megszűnne a zajterhelés, és ezek komoly pozitív egészségügyi hatásokkal járnának, csak sokkal kevesebbet beszélnek róla. Hozzátette azt is, hogy érthetetlen a társadalom aggodalma az akkumulátorgyártás kapcsán, ami valóban okozhat problémát, ha nem tartják be a szabályokat. Ezzel párhuzamosan viszont senkit sem zavar az, hogy lassan megfulladunk a benzin és a dízel elégetése során keletkező gázoktól.

Bár a teljes átállás a körülményeket ismerve még irreális, ugyanakkor hosszútávon nem lát más jövőt, mint az elektromos járműveket, ha élhető környezetben szeretne élni az emberiség. Éppen ezért meglepőnek tartja, hogy folyamatosan növekszik a szkeptikusok és az álhíreket terjesztők száma, ami társadalmi szinten árt a valós és alátámasztható információk átadásának.

30 milliárd forintos kerettel indul a pályázat, amely vállalkozásoknak nyújt támogatást elektromos autó vásárlásra. Horváth András szerint ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a vállalkozások ebben a formában nem tudják visszaigényelni az ÁFÁ-t, így pedig valós árelőnyt nem fog jelenteni majd ez a lehetőség, ellenben az uniós zöldtámogatás egy része a költségvetést fogja gazdagítani.