Az új autók piacán nem éri el a 7 százalékot Magyarországon az elektromos autók eladása, ez pedig alulmúlja az uniós országok statisztikáit. A többség nem tudja kifizetni a drágább, de környezetkímélőbb technológiát. Az Economx.hu podcastjának vendége, Horváth András 2017 óta vezet és tesztel elektromos autókat, a szakember szerinte ezeknek a járműveknek jelenleg nincs alternatívájuk. A youtuber elmondta azt is, hogy a már országszerte több mint 1500 töltőállomást használhatnak a tulajdonosok, emellett az autók hatótávolsága is már 300 kilométeres bőven elég, főleg a városi használatra. Jelenleg egy elektromos autó 14 millió forintos átlagárban mozog (VW ID.3 11 millió forinttól állami támogatással ), amely nem is olyan hatalmas mértékben tér el egy újonnan vásárolt benzines autó 10 milliós forintos átlagától. Arról nem is beszélve, hogy az elektromos járműveknél a hagyományos kutakat sem kell igénybe vinni, amely a megemelkedett benzinárak esetében mindenképpen megnyugtató lehet. Hosszútávon akár 600-800 ezer forintot is lehet spórolni vele.