Most viszont a Duna fővárosi szakaszán is tömeges rajzásba kezdtek, olyannyira, hogy az Árpád hídon fénysorompó védi őket a forgalomtól – írja a 24.hu. Jelenlétük a víz tisztaságát jelzi. Idén a Hernádon jelentek meg először, majd „berobbant” a Dráva, az Ipoly és most már a Duna is.

A kérész rovarok csoportjába jelenleg világszerte 3330 fajt sorol a tudomány, itthon közel száz képviselőjük ismert, de közülük mindössze kettő produkál sokszor többmilliós, látványos rajzást: a tiszavirág és a dunavirág.