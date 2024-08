Óriási átalakuláson megy át a magyar dohánypiac

Svédország másfél évtized alatt szinte leszokott a dohányzásról – hogy ezt miként érték el, Vargek Tamást, a BAT Hungary ügyvezető igazgatóját kérdeztük. Magyarországon is jelentős elmozdulás történt a fogyasztási szokásokban: a hevítéses technológia hazai terjedése felgyorsult az utóbbi években. A dohányipari szakember arról is beszélt, hogy nagyon nehéz megmondani, konkrétan mi van az elfbarokban, mert hiába vennénk most egyet belőle, és vizsgálnánk meg, ha egy hónap múlva veszünk egy másikat, abban már nem biztos, hogy ugyanaz lesz.