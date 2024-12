Érdekes összesítést végzett a PC World szakportál: összehasonlították a digitális és a hagyományos rezsi mértékét. Az utóbbiakat (közös költség, villany- és gázszámla, víz- és csatornadíj, távfűtés, tévé- és vonalas telefon-előfizetések) egy 60 négyzetméteres társasházi lakás esetén 60 ezer forint körülire becsülték. Ezután sorra vették a digitális média különböző formáira kiadott összegeket, amiből az derült ki, hogy

akár több tízezer forint is lehet a digitálismédia-rezsi.

Ez különösen azoknál a családoknál jellemző, ahol több fiatal él egy fedél alatt, ugyanis a K&H felmérése szerint minél fiatalabb egy korosztály, annál inkább az új digitális platformok és a social media felé fordul.

Nézzük, miből is adódik össze a digitális rezsi.

1. Videostreaming. A videostreamingek listáján külföldi és magyar szolgáltatások is szerepelnek, amelyek száma ma már meghaladja a fél tucatot. Ezekért alapszinten két-három ezer forintot kell fizetni. Az éves előfizetéssel ugyan meg lehet spórolni néhány hónap árát, azonban a dolog lehet sokkal drágább, ha valaki például több eszközön is szeretné nézni a filmeket és a sorozatokat. Aki pedig több mindenre is kíváncsi, annak több szolgáltatásra is elő kell fizetnie. Ennek eredménye az lehet, hogy

több szolgáltatásra előfizetve akár 10-12 ezer forint lehet a havi videóstreaming kiadás.

2. Zenestreaming, játékok. A zenestreaming esetén annyiban jobb a helyzet, hogy a szolgáltatók nagyjából ugyanazt a címlistát kínálják. A sok tízmilliós választékban biztosan szerepel az a néhány száz vagy ezer nóta, amit a felhasználó hallgatni szeretne. Így, ha valaki nem akarja, hogy reklámok szakítsák meg a zenehallgatását, akkor nagyjából havi 4 ezer forintos költséggel megúszhatja a zene-előfizetést. Emellett a játékokra is sokan szívesen áldoznak némi pénzt.

Ez a két tétel összesen átlagosan 15-20 ezer forintjába is fájhat a felhasználónak minden egyes hónapban.

3. Szoftverelőfizetések. Microsoft, Adobe, vírusírtó program, csak hogy a legfontosabbakat nézzük. Míg korábban egy összegben meg lehetett vásárolni a szoftvert és használni a licenc végéig, a fejlesztők mára átálltak az előfizetéses rendszerre. Ez ugyan havi szinten olcsóbb, ám nagyon sokáig kell fizetni, átlagosan 12 ezer forintot, de akár a többszörösét is.

4. Felhőalapú szolgáltatások. Például a tárhelyek igénybevétele megfejelheti mindezt további, akár 3 ezer forinttal.

A felsoroltakban pedig még nincs is benne az otthoni és a mobiltelefonos internet előfizetés.

A digitális rezsit persze lehet csökkenteni, ám a spórolás például a videóstreamingnél azzal járhat, hogy a felhasználó nem tud mindenhez hozzáférni legálisan, amire kíváncsi. Mindenesetre a K&H fiataloknak szóló spórolási tanácsai szerint a streamingszolgáltatási kiadások mérséklésének egyik legkézenfekvőbb módja az élő közvetítések hanyagolása. Általában ugyanis ez a legdrágább része az előfizetéseknek. Aki kibírja, hogy várjon egy-két napot kedvenc programjai megnézésével, az nyerhet ezen némi pénzt.