Az egykori Gyere haza, fiatal! program inverzeként is felfogható az a kezdeményezés, miszerint ha nem is jön haza a külföldön tanuló hazánkfia, attól még eladósodhat a magyar állam felé. A Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség két tervezetet is feltöltött a kormányzat honlapjára, és bocsátott így társadalmi egyeztetésre, amelynek célja, hogy megteremtse

a törvényi jogalapot a Diákhitel szervezetnek a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott, külföldön felvett hitel hallgatói hitellel történő kiváltására, illetve az EGT-tagállamokban;

valamint az Egyesült Királyságban folytatott nappali munkarendű felsőoktatási képzés ideje alatt felvett hitelek kiváltására és magyar diákhitellé alakítására szolgáló konstrukció jogszabályi kereteinek megteremtése.

A tervezet értelmében a Miniszterelnökség módosítja a hallgatói hitelrendszerről (vö.: Diákhitel) szóló 2012-es kormányrendelet, és teljesen új alcímet szerkeszt bele a dokumentumba:

külföldön felvett hitel kiváltása.

Eszerint a külföldön felvett hitel hallgatói hitellel történő kiváltására – egyéni hitelbírálat és

kockázatértékelés nélkül, de az előírt meghatározott előminősítési eljárás lefolytatásával – jogosult, aki magyar állampolgár, menekültként elismert, valamint állandó, vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy. Aki lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, illetve a hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel-, vagy kölcsönszerződése a Diákhitel szervezettel.

És persze ami ebben az esetben releváns,

Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményben, illetve az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményében, teljes idejű képzésen oklevelet szerzett, valamint a kiváltó hitel igénybevétele iránti kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 45. életévét, és korábban még nem váltott ki e rendelet rendelkezései alapján külföldön felvett hitelt.

Számos speciális feltételt támaszt a jogalkotó, de a legsokatmondóbb, hogy az igénylőnek vállalnia kell, hogy

a hitelkiváltást követő 7 éven belül legalább 5 évig hallgatói jogviszonyt vagy munkaviszonyt tart fenn Magyarországon

(ebben a hallgatói jogviszony időtartama legfeljebb 2 évet tehet ki).

Ha a kiváltó hitel folyósításától számított 7 éven belül ez a kötelezettségvállalás meghiúsul, akkor a meghiúsulás napjától a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan az állami kamattámogatás – amennyiben az az adott hitelhez kapcsolódik – megszűnik, és a kölcsön ügyleti kamata az alábbiak szerint módosul:

szabad felhasználású hallgatói hitel esetén a szabad felhasználású hallgatói hitel ügyleti kamatának 5 százalékponttal;

kötött felhasználású hallgatói hitel esetén a kötött felhasználású hallgatói hitel ügyleti kamatainak 5 százalékponttal növelt mértékére módosul.

Egyébként a kiváltó hitel lehet:

szabad felhasználású hallgatói hitel, amennyiben az igénylő által külföldön felvett hitel

szabad felhasználású személyi hitel, vagy

szabad felhasználású személyi hitel, vagy kötött felhasználású hallgatói hitel, amennyiben az igénylő által külföldön felvett hitel

igazoltan a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra került felhasználásra, azzal, hogy összege legalább 1 millió forint és nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

Azt viszont a tervezetben kikötötték, hogy nem használható fel folyószámlahitel-tartozás, hitelkártya-tartozás, jelzáloghitel-tartozás vagy ingatlant terhelő hiteltartozás kiváltására.

Egyébként Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok hétvégi frakcióülésén beszélt a diákhitelhez mintájára beharangozott munkáshitelről is, mint kiemelte, a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben: a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.