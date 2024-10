Az idei évhez hasonlóan jövőre is 2 milliárd euró (2,2 milliárd dollár) értékű részvényvisszavásárlást tervez a Deutsche Telekom. Európa legnagyobb távközlési szolgáltatója emellett a tavalyi 77 centet megemelve részvényenként 90 centes osztalékot javasol a 2024-es pénzügyi évre. A következő három évben a mesterséges intelligenciára támaszkodva hatékonyabbá kívánja tenni ügyfélszolgálatát is - számolt be a cég terveiről a Bloomberg.

A Deutsche Telekom jobban teljesít az európai versenytársaknál. Ez főként a T-Mobile előfizetők növekvő számának köszönhető, a vállalat ugyanis a mobilszolgáltatóban többségi részesedéssel rendelkezik. Az ebből származó nyereségét pedig az amerikai telefonszolgáltatóban lévő részesedésének további növelésére, vagy részvények visszavásárlására kívánja fordítani.

„Az elmúlt években stratégiánknak köszönhetően vitathatatlanul mi lettünk Európa első számú szolgáltatója. Szinte minden célunkat elértük, sőt túlteljesítettük, és mostanra többet érünk, mint a kontinensen lévő összes versenytársunk együttvéve”

- jelentette ki Tim Höttges vezérigazgató.

Terveikről szólva azt is megemlítette, hogy több mesterséges intelligenciára épülő eszközt kívánnak alkalmazni az ügyfélszolgálati tevékenységükben. Egy alkalmazáson vagy egy AI-támogatott messenger szolgáltatáson keresztül önkiszolgáló programokkal szeretnék csökkenti a hívásforgalmat.

A vállalat átlagosan évi 4-6 százalékos eredménynövekedést vár a következő években. Az idei évre 6 százalék körüli korrigált növekedést prognosztizáltak.

A Deutsche Telekom részvényei egyre erősebbek, az idén eddig mintegy 23 százalékkal emelkedtek.