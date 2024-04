Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Gyakran előforduló kérdés, hogy mi a helyzet a felsőoktatásban éppen végző, frissdiplomás fiatal párokkal, akik házasságra lépnek, gyermeket terveznek és éppen ezért nagy segítséget jelentene számukra mind a CSOK Plusz, mind a Babaváró támogatás. Nos, jó hír, hogy ha az egyik alapvető feltételt, vagyis a házasságot kipipálták a listán, magyarországi lakcímmel rendelkeznek, büntetlen előéletűek és nincsen köztartozásuk sem, akkor már csak egy fontos pontra kell odafigyelniük: az egyik fél esetében a 2, illetve 3 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyra – hívták fel a figyelmet a szakértők.

„A Babaváró kölcsönt illetően az elvárás az egyik fél minimum 3 éves folyamatos, megszakítás nélküli tb jogviszonya. Fontos tudni, hogy

a felsőoktatási intézményben eltöltött idő is beleszámít ebbe és a végzett hallgatóknál a hallgatói jogviszony megszűnése után 6 hónapnál nem hosszabb szünet is megengedett a jogviszonyban a szabályozás szerint, mielőtt munkába állna az illető.

Így ezeknek az igénylőknek kiállítható a tb igazolás” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

A Babaváró és a CSOK Plusz esetében is közös pont, hogy a tb jogviszony utolsó 180 napjának magyar vállalkozói, vagy alkalmazotti jogviszonyból kell származnia – fontos, hogy ez a fő szabály alkalmazandó mindkét támogatásnál.

Azonban jelentős különbség, hogy míg a Babavárónál az említett 6 hónap, addig a CSOK Plusznál a hallgatói jogviszony és a munkaviszony között csupán 30 nap megszakítás lehet.

Illetve azt is jó tudni: az álláskeresési járadék, vagy másnéven munkanélküli segély időszaka is beleszámítható a tb jogviszonyba. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egyrészről azt, hogy aki CSOK Pluszt szeretne igényelni, de megszűnik a hallgatói jogviszonya, annak 30 nap áll a rendelkezésére munkát találni, vagy vállalkozást indítani, míg a Babaváró igénylők esetében erre fél éve van a leendő igénylőknek. Másrészről azt, hogy a CSOK Plusz esetén jó tanács lehet, hogy rögtön érdemes bejelentkezni az említett álláskeresési járadékra az új munkahely megtalálásáig, hiszen így biztosított a folyamatosság – tanácsolják a szakértők. Szintén kevéssé ismert tény, hogy a CSOK Plusz esetében a nappali középiskolai tanulmányok is figyelembevehetőek és beszámíthatóak az elvárt tb időszakba, azonban a Babaváró igénylése esetén ezt nem érvényes.

Egy példán keresztül magyarázva: amennyiben a fiatal házaspár egyik tagja egy éve diplomázott, előtte évekig főiskolán vagy egyetemen tanult, majd ezt követve 2 hónap után munkába állt, és az átmeneti időszakban bejelentkezett álláskeresési támogatásra, akkor az igénylő megfelel a CSOK Plusz feltételeinek. Fontos kiemelni azt is, hogy mindkét támogatás esetén a házaspár csupán egyik tagjának kell megfelelnie a fenti tb-vel kapcsolatos előírásoknak!

„Azt is érdemes megjegyezni, hogy alapjáraton a szabályozásban az szerepel, hogy a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő 45 napban még alapellátásra lesz jogosult a fiatal, azonban kevesen tudják, hogy ez nem azonos a tb jogviszonnyal”

– mondta el Fülöp Krisztián. „Ez az időszak az egészségügyi ellátásra való jogosultságot jelenti, vagyis egyenértékű azzal, mint amikor valaki befizeti maga után a havi 11 300 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ez azonban nem keletkeztet tb jogviszonyt, erre tehát érdemes odafigyelni.”