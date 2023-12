Rétvári Bence azt írta: az önkormányzati törvény módosításával a települések csak olyan konszolidált költségvetést fogadhatnak el, ami nem tervez hiánnyal. Így tehát se az önkormányzat, se a 30 milliárd forint mérlegfőösszegű önkormányzati cégek költségvetése nem lehet tervezetten mínuszos.

Abban az esetben, ha egy önkormányzat mégis hiánnyal fogadja el a konszolidált költségvetését, a kormányhivatal önkormányzati csődbiztost jelöl ki, akinek a fizetésképtelenség megelőzése a feladata – ismertette. Hozzátette:

a csődbiztos áttekinti a helyi önkormányzat gazdálkodását, valamint feltárja, mi vezetett a nem megalapozott költségvetés elfogadásához.

Emellett a csődbiztos feladata figyelemmel kísérni a helyi önkormányzat gazdálkodását, véleményezni a képviselő-testületi ülésre készült költségvetést érintő előterjesztéseket. A csődbiztos tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület ülésén, mandátuma a jogszerű gazdálkodás helyreállításáig tart - olvasható az államtitkár közleményében.

A szakadék szélére kerültek a brit önkormányzatok is. A helyi brit vezetők figyelmeztetnek: a pénzügyi válság miatt rengeteg városháza csődöt mondhat. Ezért arra készülnek, hogy megemelik az önkormányzati adókat, és megszorításokat vezetnek be. Legutóbb Notthingham teljes fizetésképtelenséget jelentett be. Az elmúlt 12 hónapban ez a negyedik helyhatóság a szigetországban, hat év alatt pedig a nyolcadik, amelyik becsődöl.