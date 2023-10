A Cornerstone Research jelentése szerint a nagyvállalati csődbejelentések számának megugrása 2023 első felében összhangban van a gazdasági körülményekkel, amelyek fokozott csődkockázatot jelentenek a nagy tőkeáttételű vállalatok számára:

a kiskereskedelem, a szolgáltatások és a feldolgozóipar területén volt a legjelentősebb a csődbejelentések számának növekedése az év első felében,

miközben a bányászat, az olaj és a gázipar tovább csökkent,

a feldolgozóiparban már közel kétszer annyi csődeljárás történt, mint az előző évben (2023 első félévében 24 bejelentést tettek, szemben a 2022-es 13-mal), és a 2023 első felében benyújtott csődeljárások 33 százalékát tette ki.

Matt Osborn, a Cornerstone Research igazgatója és a jelentés társszerzője szerint

a kamatlábak általános emelkedésével párhuzamosan a nagy tőkeáttételű vállalati kibocsátók hitelfelárai a befektetési minősítésű kibocsátókhoz képest 2022 közepén növekedni kezdtek, és ez az elmozdulás általában 2023 első felében is megmaradt.

Nőtt a megacsődök száma is.

Ezeket az 1 milliárd dollár feletti vagyonnal rendelkező cégek indítottak. 2023 első felében a megacsődök száma már elérte a 2022-es 16-ot, és meghaladta a 2005–2022-es féléves 11-es átlagot.

A legnagyobb csődöt az az SVB Financial Group jelentette be, amely 19,68 milliárd dollár értékű vagyontárggyal rendelkezett a bejelentés időpontjában.

A legnagyobb nem pénzügyi cég csődeljárását a Bed Bath & Beyond Inc. nyújtotta be, 4,40 milliárd dolláros vagyonnal a bejelentés időpontjában.

Hat megacsődöt jelentettek be a szolgáltatási ágazatban tevékenykedő vállalatok.

2023 első felében:

havonta átlagosan 12 csőd történt, ami közel kétszerese a 2005 és 2022 közötti 6,4 havi átlagnak.

a 20 legnagyobb csődeljárás bejelentésének időpontjában az átlagos vagyon (32 milliárd dollár) 41 százalékkal volt alacsonyabb, mint a 20 legnagyobb 2022-es csődje (3,95 milliárd dollár).

a csődbejelentések leggyakoribb helyszínei Delaware és Texas déli kerülete voltak, amelyek 2023 első félévében az összes csődbejelentés 39, illetve 32 százalékát tették ki.

2022 második felében nagyszámú vállalati csőd történt, amelyekben kriptokölcsönző cégek, tőzsdék és kapcsolódó vállalkozások érintettek, és az ilyen csődbejelentések 2023 első felében is folytatódtak.

A csődöt jelentő társaságok a főbb indokok között említették az inflációt, a magas kamatlábakat, az állami támogatások visszavágását és a beszállítói láncok továbbra is fennálló akadozását.