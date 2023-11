Az idei Black Friday november 17-én reggel vette kezdetét az eMAG-nál, amelyen több mint 1,5 millió akciós terméke érhető el – ezek közül 1,2 millió terméket az idei legkedvezőbb áron lehet megrendelni. A fekete pénteki rendelések kiszállítását az idén megnyitott logisztikai központjából legkésőbb december 1-ig vállalja a cég.

Bár idén hivatalosan november 24-re esik a Black Friday, az akciók helyenként már korábban elkezdődnek és akár hetekig is eltarthatnak. Az Alza.hu kampánya például már október 30-án megkezdődött és egészen 2023. november 27-ig tart.

Az első óra számai alapján tavalyhoz képest 7 százalékkal magasabb a Black Friday átlagos kosárértéke.

A napi fogyasztási cikkek (mosó- és tisztítószerek, tartós élelmiszerek, italok) már az első órában akkora forgalmat generáltak, mint a 2022-es Black Friday első felében.

Értékükben jelentős, 200 százalék feletti növekedést produkáltak a fekete péntek kezdetén a ruházati és divatcikkek, és mintegy kétszer annyi lakberendezési cikket, otthoni kiegészítőt rendeltek idén az ügyfelek, mint tavaly ilyenkor, a szépségápolási cikkek forgalma pedig az első órában másfélszer akkora volt, mint a tavalyi Black Fridayen.

Tavalyhoz hasonlóan idén is népszerűek a hagyományos játékok (például LEGO-k és társasjátékok), de a játékkonzolok és kiegészítőik is, vélhetően sokan szerzik be fekete pénteki akcióban a gyerekeknek szánt karácsonyi ajándékokat – olvasható a webáruház sajtóközleményében.

Milyen „ünnep” a fekete péntek, és mit érdemes tudni róla? November közepén már izzítják a pénztárcákat a vásárlók, megkezdődnek ugyanis az év végi nagy leárazások, amit már itthon is gyakran Black Friday, illetve Black Week néven emlegetünk. De honnan ered az elnevezés és mit érdemes tudni a „vásárlás ünnepéről”? ---> Bővebben

A legnépszerűbb termékkategóriák a Black Friday első órájában

háztartási nagygépek mobiltelefonok televíziók takarító- és tisztítószerek laptopok háztartási kisgépek játékkonzolok játékok otthon és lakberendezés ruházat és divat

Az első óra statisztikái alapján tízből nyolc felhasználó mobil eszközről böngészte a fekete péntek ajánlatokat, és csaknem minden második ügyfél online bankkártyás fizetést választott. Tízből hét ügyfél easybox csomagautomatába kérte a rendelése átvételét, a legtöbb rendelés a Black Friday első órájában Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyékből érkezett.