Gál József emlékeztetett: Karácsony Gergely 43 busz-, 4 villamos- és 6 trolibuszjárat menetrendjét ritkította, anélkül, hogy megkérdezte volna erről a kerületi polgármestereket és a budapestieket. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki.

Hozzátette: az LMP-Magyarország Zöld Pártja kikéri a Budapesti Közösségi Központtól (BKK) a járatritkítások alapjául szolgáló méréseket és elemzéseket, továbbá kezdeményezik, hogy a Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága hallgassa meg a BKK és a főváros vezetését.

Budapest jelenlegi vezetése 2019-ben klímavészhelyzetet hirdetett, amelyet nem járatritkítással, hanem a közösségi közlekedés minél vonzóbbá tételével lehet kezelni – mondta, felhívva a figyelmet arra, hogy a járatritkítások miatt sokan elfordulnak a klímabarát közösségi közlekedéstől, és helyette az autózást választják.

Hangsúlyozta: ahogyan a kormány a vasúti mellékvonalak bezárásával, úgy a főváros ezzel a lépéssel távolodik mindinkább a zöldpolitikától. Gál József arra buzdított, hogy aki nem ért egyet a járatritkításokkal, írja alá a petíciójukat.

Kép: AFP , Kőhalmi Péter

A héten a BKK bejelentette, hogy számos budapesti járat ritkábban közlekedik péntektől – egészen pontosan hétfőnként és péntekenként járnak ritkábban az egyes BKK-járatok, mert koronavírus, home-office, megváltozott utazási szokások. Szerintük ma már az utasforgalom kisebb hétfőn és pénteken, mint 2019-ben volt.

Pénteken már arról szóltak a hírek, hogy ezrek, tízezrek „háborognak” a közösségi médiában, mert a járatcsökkentések miatt például zsúfoltság van a buszokon. Egy ilyen zsúfoltságról posztolt képet Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezére, aki volt már közlekedésért felelős államtitkár is. A közlekedési és város-mobilitási szakértő neve egyébként, nem mellesleg kering a sajtóban, mint lehetséges kihívója Karácsony Gergely főpolgármesternek a júniusi önkormányzati választásokon – erről még decemberben úgy nyilatkozott, van arra ambíciója, hogy Budapest jobban működjön.

Vitézy tehát a járatritkítás kapcsán a Thököly úti állapotokat mutatta be, a képeken várakozó tömegek, buszokról lemaradó utasok látszanak.

Erre a képre reagált a BKK is, mely szerint a fotó megtévesztő, mert a zuglói vasútállomásnál a vasúti csatlakozás miatt „mindennapos az ilyen tömeg, hiszen egy emeletes vonatnyi leszállót nem tud elvinni annyi busz, ahány egyszerre befér a buszmegállóba”. A BKK azért nyugtatott is: „a következő egy-két buszra azonban már azok is felférnek, akik az első beérkező buszjáratokra nem”.

A BKK-vezér szerint nem kommunikáltak megfelelően

Később Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója is megszólalt a témában, aki elismerte, hogy hibáztak a járatritkítások ügyében.

„Erről sajnos sokkal látványosabban, hangsúlyosabban és hamarabb kellett volna kommunikálnunk, én ezért elnézést kérek”

– nyilatkozta az ATV Híradójának Walter Katalin, aki azt is elismerte: hibáztak a járatritkítások ügyében.

Karácsony: Kampány van, járatritkítás nincs

Majd megérkezett a fővárosi közéletet alaposan felkavaró vitába Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szerint nincs járatritkítás Budapesten, majd az Index cikke szerint mégis elismerte, hogy van:

Úgy látszik, hogy kampány van, járatritkítás nincs. Ahhoz, hogy máshol új vonalakat hozzunk létre, vagy kiterjesszünk, újra kell osztani a kapacitást

Vitézy segítene

Szombaton azzal folytatódott az adok-kapok, hogy Vitézy Dávid a Facebookon jelezte, hogy levelet írt Karácsony Gergelynek – nagyjából ugyanazt, amiről korábban már posztolt: a járatcsökkentések visszavonását követeli a főpolgármestertől. Ír a BKK-vezér nyilatkozatáról is, de arra nem reagált, hogy a BKK szerint „félrevezető” fotót posztolt.