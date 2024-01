ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Facebookon fejezte ki nemtetszését Vitézy Dávid a BKK legújabb akciója kapcsán. Korábban az Economx is megírta, hogy a rugalmas munkaidőre hivatkozva járatritkításba kezd a fővárosi közlekedési vállalat, emiatt a közösségi médiában őrjöng több tízezer ember.

A városmobilitási szakértő péntek reggel saját közösségi média oldalán mutatta be a Thököly úti állapotokat, a képeken várakozó tömegek, buszokról lemaradó utasok látszanak. „Az a magyarázkodás, hogy csak egy-másfél perccel járnak ritkábban a buszok és villamosok, teljesen komolytalan. Ugyanis a város legzsúfoltabb, legfontosabb járatait ritkították a csúcsidőben. Ilyenkor eleve nem a várakozási idő, hanem a kapacitás a fő szempont – több tucatnyi csuklós busszal jár kevesebb mától a városban az intézkedés nyomán.

Vitézy Dávid felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy haladéktalanul vonja vissza a járatritkítási csomagot és vizsgálja felül a BKK akcióját. „A közösségi közlekedés színvonalának leépítése ugyanis ellentétes minden várospolitikai és fenntarthatósági céllal.”

A BBK is reagált Vitézy oldalán a kommentszekcióban

A Budapesti Közlekedési Központ délután így reagált a kemény kritikára: „Bár sokan írják a posztod alatt is, a Facebook kommentszekciójánál precízebb adataink is vannak: a járművezetőktől ma sem érkezett több jelentés utaslemaradásról, mint máskor. Hiszen a néhol csak 5-10 másodperces, de legfeljebb másfél perces menetrendi változásnak nincs is ilyen nagy mértékű hatása.

A fotók sajnos megtévesztők: Zugló vasútállomásnál a vasúti csatlakozás miatt mindennapos az ilyen tömeg, hiszen egy emeletes vonatnyi leszállót nem tud elvinni annyi busz, ahány egyszerre befér a buszmegállóba. A következő egy-két buszra azonban már azok is felférnek, akik az első beérkező buszjáratokra nem

– írja a BKK a kommentjében.

„A mától bevezetett járatátcsoportosítás terve alapos előzetes elemzések alapján született meg, és ahol úgy láttuk, hogy zsúfoltságot okozna, ott nem is valósítottuk meg az előzetes elképzeléseket. De ami még fontosabb: továbbra is elemezzük, mérjük, figyeljük a helyzetet, kiértékeljük a járatátcsoportosítás hatását, és ha szükségesnek bizonyulna valahol, ott azonnal korrigálni tudunk” – reagált a vállalat.