Január 19-től hétfőnként és péntekenként is ritkábban járnak egyes BKK-járatok. Ezt a cég azzal indokolta, hogy a koronavírus-járvány után, az otthoni munkavégzés és a rugalmas munkakezdés általános elterjedésével átalakultak az utazási szokások, ami azt eredményezte, hogy az utasforgalom pénteken és hétfőn is kisebb, mint 2019-ben volt – számolt be a hvg.

Az új menetrend szerint

hétfőnként 0,5-1 perccel ritkábban követik egymást csúcsidőben az 5-ös, a 7E, a 9-es, a 11-es, a 20E, a 67-es, 95-ös, a 99-es, a 133E, a 139-es, a 142E, a 148-as, a 151-es, a 161E, a 282E, 284E buszjáratok;

péntekenként 1-1,5 perccel ritkábban követik egymást csúcsidőben az 5-ös, a 7E, a 8E, a 9-es, a 11-es, a 20E, a 29-es, a 30-as, a 30A, a 35-ös, a 36-os, a 67-es, a 85-ös, a 85E, a 95-ös, a 99-es, a 110-es, a 112-es, a 122E, a 123A, a 133E, a 139-es, a 142E, a 148-as, a 151-es, a 159-es, a 161E, a 168E, a 176E, a 182-es, a 182A, a 184-es, a 196-os, a 196A, a 220-as, a 224-es, a 224E, a 276E, a 282E és a 284E buszjáratok.

A hvg korábban arról számolt be, hogy a Közeledő Tömeg civil szervezet szerint a koronavírus-járvány óta gyérebb hétfői és pénteki utasforgalom nem elégséges indoklás, főleg, mivel jelenleg a főváros vezetése folyamatosan kritizálja az Építési és Közlekedési Minisztériumot a többi között a MÁV–HÉV-vonalakon tapasztalható járatritkítás miatt.