A gazdasági elit tagjai egyre feszültebbek Németországban, amely már tavaly is az egyetlen G7-ország volt, ahol gyengült a teljesítmény – a vállalatvezetők leginkább a szövetségi kormány politikáját bírálják, amely szerintük jelentős lemaradásba hozza az ipari nagyhatalmat. Most a Deutsche Börse vezérigazgatója, Theodor Weimer indított támadást Robert Habeck (zöldek) gazdasági miniszter és a Scholz-kormány gazdaságpolitikája ellen. A tőzsdevezető saját bevallása szerint sokat utazik a világban, ezért első kézből tudja, mit gondolnak a külföldi befektetők. Szavai szerint még soha nem volt olyan rossz az ország hírneve, mint most, és a befektetők a fejüket csóválják, hogy „hová tűntek a német erények” – idézi a Berliner Zeitung. Szerinte a külföldiek csak opportunizmusból fektetnének be Németországban, mert „egy ócska bolt lett”, amelynek nincs már politikai vezető ereje.